´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤¬¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÇÄñ¹³¤Ç¤­¤Ê¤¤20Âå½÷À­´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤« 23ºÐ´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×

ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¡¦髙ÌÚÍ¥¾çÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î21Æü¤ÎÌë¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À­´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

½÷À­´µ¼Ô¤ÏÅêÌô¼£ÎÅÃæ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤»¤º¡¢Äñ¹³¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤¬ÊÌ¤Î´Ç¸î»Õ¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë髙ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÎÍÑ2Ç¯ÌÜ¤ÇÉÂ±¡¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£