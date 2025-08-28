»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÇÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤20Âå½÷À´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤« 23ºÐ´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×
´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤ÎÃË¤¬¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¡¦髙ÌÚÍ¥¾çÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀè·î21Æü¤ÎÌë¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À´µ¼Ô¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À´µ¼Ô¤ÏÅêÌô¼£ÎÅÃæ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤»¤º¡¢Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬ÊÌ¤Î´Ç¸î»Õ¤ËÁêÃÌ¤·Èï³²¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë髙ÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÎÍÑ2Ç¯ÌÜ¤ÇÉÂ±¡¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£