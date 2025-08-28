¡È¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡É¤ÈÏÃÂê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡ÖÎÁÍý¤ÎÃ£¿Í¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¼«Âð
¡¡¹©Æ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä²¼¿ÎÅÄ¥Í¥®¤ò»È¤¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÎÁÍý¤òºî¤ë»Ñ¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¡£¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡8·î27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´Î³Ê´¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó2ÇÕ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ò1Â«¡¢¥Í¥®¤ò1ËÜ¡¢ÎäÅà¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥³¡¼¥ó¡ªÆ¦Æý¤â¡ª¥Í¥®¤È·ÜÆù¡¢¥Í¥®¤ÈµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸å¤Ï·Ü¤Î¶»Æù¡ª¥¿¥ì¤Ï¤´¤Þ¤ÈÇß¤Î2¼ï¡£ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥·¥½¤È¤¤å¤¦¤ê¤È¥Í¥®¤È¤È¤Æ¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤½¤¦¡ª¡ªÎÁÍý¤ÎÃ£¿Í¡×¡ÖºÌ¤ê¤â¤¤ì¤¤¤Ç¿©Íß¤¬Í¯¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë