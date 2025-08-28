ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬800Ëü±ßº¾¼è¤«¡¡¸øÀßÈë½ñ¾ðÊó¡¢Ì¤Äó½Ðµ¿¤¤
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¡áÈæÎã¡á¤Î¸øÀßÈë½ñµëÍ¿º¾¼è»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æ»áÂ¦¤¬¹ñ²ñ¥ë¡¼¥ë¤ËÈ¿¤·¡¢³°Éô¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÈë½ñ¤Î»áÌ¾¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤¿½ñÎà¤ò°ì»þ´ü¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤¿Èë½ñ¤Ë¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ïª¸«¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º¾¼èÁí³Û¤¬Ìó800Ëü±ß¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½°»²Î¾±¡¤Ç¤Î¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸øÀßÈë½ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µëÍ¿»ÙÊ§¤¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¡ÖºÎÍÑÆÏ¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¸½¶·ÆÏ¡×¤Î¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¸½¶·ÆÏ¤ÏÈë½ñ¤Î»áÌ¾¤Î¤Û¤«¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿µÄ°÷Ì¾¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¡¢½°»²Î¾±¡¤Î»öÌ³¶É¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£ºÎÍÑÆÏ¤Ï¾ðÊó¸ø³«¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Î¤¿¤á¡¢¸½¶·ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³°Éô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ»áÂ¦¤ÏºÎÍÑÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¶·ÆÏ¤¬Ì¤Äó½Ð¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë½°»²Î¾±¡¤Ç¸½¶·ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤¬¿½¤·¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¡£