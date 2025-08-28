ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÁÛ¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡×¡Ä¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ÏNG¡© ¾È¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØUNAVERAGE¡Ù
¡¡8·î28Æü¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¹¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÉÙ³ßÍ¦¼ù¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡ÖCONS UNAVERAGE MID¡×¤ò2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÉÙ³ß¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥·¥åー¥º¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¡Ç½À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¶¦¤ËËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥åー¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤³¤ì¤òÍú¤¤¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ðー¥¹¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥¹¥Ôー¥É¥¹¥¿ー¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ìÂ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ËÜºî¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ³ß¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖUNAVERAGE¡Ê¥¢¥ó¥¢¥Ù¥ìー¥¸¡¿Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡Ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é¥³¥ó¥Ðー¥¹Â¦¤«¤éÉÙ³ß¤ÎÌ¾Á°¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤òÆþ¤ì¤¿¥Íー¥ß¥ó¥°°Æ¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÙ³ß¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥º¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉNBA¤ÎÁª¼ê¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾È¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¿ÍÀ¸¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÈ¿¹ü¿´¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖUNAVERAGE¡×¤ÎÌ¾¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ³ß¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿ï½ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥åー¥º¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀ±¥í¥´¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥é¥Æ¥é¥ë¥¦¥©ー¥ë¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¡×¤òÇÛÃÖ¡£²£Êý¸þ¤Ø¤Î·ã¤·¤¤Æ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿°ÂÄêÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÂÉô¤«¤éÁ°ÂÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹TPUÀ½¤Î¡Ö¥·¥ã¥ó¥¯¥Ñー¥Ä¡×¤òÆâÂ¢¡£¥·¥åー¥º¤Î¤Í¤¸¤ì¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶þ¶Ê¤«¤é¤Î±Ô¤¤È¿È¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼¡¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ìûÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¾×·â´Ë¾×ºà¡Ö¥ê¥¢¥¯¥ÈHC¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤¬¾×·â¤ò¸úÎ¨¤è¤¯µÛ¼ý¤·¡¢¥×¥ìーÃæ¤ÎÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥åー¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ³ß¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖY¡×¤È¡ÖT¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇØÈÖ¹æ¡ÖⅡ¡Ê2¡Ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢ÀìÍÑ¤Î¥í¥´¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ³ß¤Ï¤³¤Î¥í¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥·¥åー¥º¤Ë¤³¤¦¡Ê¥í¥´¤¬¡ËÆþ¤ë´î¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡ÖCONS UNAVERAGE MID¡×¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£10·î¤ÎB¥êー¥°³«Ëë¤«¤é¤Ï¡¢ÉÙ³ßËÜ¿Í¤¬¡È¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏÉÙ³ß¤â´Ø¤ï¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥³¥ó¥Ðー¥¹¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÉÙ³ß¡£È¯É½²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ì¤ë¤¾¤È¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·ー¥º¥ó¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖCONS UNAVERAGE MID¡×¾¦ÉÊ²èÁü