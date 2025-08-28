Æü»º¤Î¿··¿¡ÖÁ´Ä¹4.7m¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤SUV¡É¡×È¯É½¡ª ºÇ¹âµé¤è¤ê¡Ö210Ëü±ß¥ª¥È¥¯¡×¤Ê¡È2Îó5¿Í¾è¤ê¡É¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼Ìó20¥¥í¡×Áö¤ëºÇ¤âÄãÇ³Èñ¤Ê¡È¥·¥ó¥×¥ë»ÅÍÍ¡É¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯8·î21Æü¤Ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¡×¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯9·î18Æü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ÏÆâ³°Áõ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ°Â¤¤¡É¿··¿¡ÖÁ´Ä¹4.7m¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤SUV¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖROCK CREEK¡×¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë NISMO¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¼êº¢¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï2000Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤à¼ã¼ÔÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥¿¥Õ¥®¥¢¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤¿4ÂåÌÜ¡£
¡¡½¾ÍèÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á´¼Ö¤¬Âè2À¤Âå¡Öe-POWER¡×¤òÅëºÜ¤·¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÅÅÆ°¶îÆ°4ÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡Öe-4ORCE¡×¤ä¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¾å¼Á¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥×¤Ï¾ï»þÅÀÅô¤Î¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¥×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î²¼Éô¤ò¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖNissanConnect¡×¤ÏÆü»º¼Ö¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤ÎGoogleÅëºÜ¤Ç¡¢²»À¼¤Ç¤Î³Æ¼ïÁàºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¤ä¡ÖGoogle¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ë»÷¹ç¤¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖSOTOASOBI ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÊNMC¡Ë¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖAUTECH¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¡Ê10·î1ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖAUTECH SPORTS SPEC¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¡¢¤ª¤è¤ÓÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¤òºÎÍÑ¤·¥¿¥Õ¥®¥¢´¶¤ò¶¯¤¯¤·¤¿ROCK CREEK¡Ê11·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë NISMO¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÉý¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖS 2WD¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡ßÁ´Éý1840mm¡ßÁ´¹â1720mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2705mm¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÁ´¼Ö¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¡£
¡¡ºÇ°Â¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëS¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼·Ï¤Î3¿§¤Î¤ß¤Ç¡¢Â¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÁªÂò»è¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¡¢¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏX e-4ORCE¡Ê4WD¡Ë¤Î¤ß3Îó¥·¡¼¥È¡Ê7¿Í¾è¤ê¡Ë¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2Îó¥·¡¼¥È¡Ê5¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡S¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥ì¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤GoogleÅëºÜ¤ÎNissanConnect¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÈóÁõÃå¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥·¥¹¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤ÏS¥°¥ì¡¼¥É¤¬7¥¤¥ó¥Á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬12¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Î¤ß¤Ç²Ã¸ºÂ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Öe-Pedal Step¡×¤äÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¡¢ÆÈÎ©²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤ÏÁ´¼Ö¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ÏÁ´Êý°Ì±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö360¡ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¢¥·¥¹¥È¡×¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÅëºÜ¡£S¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤¬ÈóÁõÃå¤Ç¡¢¤³¤³¤¬¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤ÅûVC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ëÂè2À¤Âåe-POWER¤òÅëºÜ¡£
¡¡Ç³Èñ¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç19.4km¡¿L¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÄãÇ³Èñ¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë S 2WD¡×¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï384Ëü3400±ß¤Ç¡¢ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¡ÖNISMO Advanced Package e-4ORCE¡×¡Ê596Ëü2000±ß¡Ë¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï211Ëü8600±ß¤Ç¤¹¡£