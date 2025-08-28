¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÄ«¿©¤À¤Ã¤¿¡ÄÈè¤ì¤òÍâÆü¤Ë°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤Ž¢²÷Ì²Ä«¿©Ž£¤ÈŽ¢NGÌë¿©Ž£¤ÎÃæ¿È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¹Í³¹á»Ò¡ØÈè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¾å¼ê¤Ê¿©¤ÙÊý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¿©¤ÙÊý¤ËÍ×Ãí°Õ
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤ä·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÇÂÎ¤¬Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¿Ý¤ò¤¤«¤»¤¿ÎÁÍý¤ä¤ª¿Ý¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤è¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¤ª¿Ý¤ò¤¤«¤»¤¿ÎÁÍý¤Ï¿©Íß¤òÁý¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Î»ÀÌ£¤¬Èè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¸ú¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¤ª¿Ý¤ÏÂÎ¤Ë¤è¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¿Ý¤Î»ÀÌ£¤¬°ß¤ÎÇ´Ëì¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤ò¹â¤á¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤äÅ´¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥ß¥Í¥é¥ëÎà¤òÂÎÆâ¤ÇµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤ª¿Ý¤Î²ñ¼Ò¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¤ª¿Ý¤òÅüÊ¬¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥³¡¼¥²¥ó¤òºÆÊä½¼¤·¡¢ÈèÏ«¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿Ý¤Ï¤È¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤È¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È°ß¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈè¤ì¤¬Áý¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ß¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ì¤Ð¿©Íß¤âÍî¤Á¤Æ½½Ê¬¤Ê±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈèÏ«²óÉü¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢½½Ê¬¤Ë´õ¼á¤»¤º¤ËÇ»¤¤¾õÂÖ¤Ç°û¤ó¤À¤ê¡¢Çö¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â²á¾ê¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤»ÀÀ¤¬¿©Æ»¤ä°ß¤ÎÇ´Ëì¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¿Ý¤Ï°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£°ß»À¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¤é¾Ã²½¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¿Ý¤Î°û¤ß¤¹¤®¤Ë¤è¤ê°ß»À¤ÎÊ¬Èç¤¬¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¶»¤ä¤±¤ä¡¢°ß±Õ¤¬¸ý¤Ø¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£µ¯¾²¸å¤ä¶õÊ¢»þ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì
¤Ç¤Ï¡¢¤ª¿Ý¤Ï1Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢1ÆüÂç¤µ¤¸1ÇÕÄøÅÙ¡£1Æü15mlÄøÅÙ¤Ç½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò3¿©¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤Æ¸¶±Õ¤ò°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çö¤á¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤È°ì½ï¤ËÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ°û¤à¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£°ß¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¿Ý¤¬Æþ¤ë¤È¡¢°ß¤ÎÇ´Ëì¤¬¹Ó¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤ä¡¢¶õÊ¢»þ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°û¤à¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©¸å¤Ê¤É¡¢°ß¤Ë¿©¤ÙÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°û¤à¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£°Ê¾å¤ÎÅÀ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¿Ý¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈèÏ«²óÉü¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»öÃæ¤äÊÙ¶¯Ãæ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤Ê¬¤â¤¹¤Ã¤¤ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¤ÆÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Ç¾¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤ÈÌ²µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¿çÌ²Ãæ¿õ¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¡¢Ì²µ¤¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÊª¼Á¤ÎÆ¯¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï°ì»þÅª¤ËÈè¤ì¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±
ÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Å¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¶ÈÌ³¤òÅ°Ìë¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢Ì²µ¤¤òÈô¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î³ÐÀÃ¸ú²Ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ì²µ¤¤äÇ¾¤ÎÈè¤ì¤ò¤´¤Þ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¿¼¹ï¤ÊÈèÏ«¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢°û¤ó¤Ç¤«¤é15¡Á30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤Î¾ì¹ç2.5¡Á4.5»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÂÎÆâ¤ÇÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¡£°ì»þÅª¤ËÌ²µ¤¤äÈèÏ«´¶¤ò´ËÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ì²µ¤¤äÈèÏ«´¶¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉºîÍÑ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉºîÍÑ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤È¤ëÎÏ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¸µµ¤¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÈèÏ«¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ò¤ä¤ê½ª¤¨¤¿¤é¡¢¿©»ö¤Ç±ÉÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ë¿çÌ²¤ò¤È¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈè¤ì¤òÌþ¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ë
¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä«Èè¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÆüÃæ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¤¤¿¤áÄ«¿©¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥¹¡£ÆüÃæ¤âÌ²¤¿¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£Ìë¤ÏÌë¤Ç¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¿²¼ò¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¤²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢ÌäÂê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¡¢¿²¼ò¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï·ì±ÕÃæ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤êÃæ¿õ¿À·Ð·Ï¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿çÌ²Ãæ¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Âå¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È·ì±ÕÃæ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿çÌ²¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¿²¤Æ¤âÂÎ¤¬µÙ¤Þ¤é¤º¡¢ÈèÏ«¤¬È´¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¿©¤Î·ç¿©¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ä«¿©¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¿©¤Ç¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤Î¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüÃæ¡¢¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢ÈèÏ«¤Î´ËÏÂ¤Ë¤âÆ¯¤¡¢»ä¤¿¤Á¤ò³èÆ°Åª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¤Î¾¾²ÌÂÎ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤«¤é¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¿çÌ²¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿çÌ²¤ËÆ³¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«¤ÏÆùÎà¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¡¢¿²¼ò¤ÏNG
Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬½½Ê¬¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦¡¦ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤äµíÆý¤Î¤Û¤«¡¢¹òÎà¡¢ÌîºÚ¡¢¼ï¼ÂÎà¡¢¤¤Î¤³¡¢²ÌÊª¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ï¼ç¿©¡¢¼çºÚ¡¢ÉûºÚ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¡¢¤ª¤«¤º¤Ë¤¢¤¿¤ë¼çºÚ¤òÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦¡¦ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿²¼ò¤ÏNG¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2ÅÀ¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤È¡¢Ìë¤Î¿²¤Ä¤¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¼Á¤Î¤¤¤¤¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Á°Æü¤ÎÈè¤ì¤òÍâÆü¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿¹ Í³¹á»Ò¡Ê¤â¤ê¡¦¤æ¤«¤³¡Ë
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î
ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñ»ØÆ³»Î¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÇÀ³ØÉô±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²Ê¿Í´ÖÀ¸³è²Ê³ØÀì¹¶¡Ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2005Ç¯¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢Æþ±¡¡¦³°Íè´µ¼Ô¤Î·ì±Õ¸¡ººÃÍ¤Î²þÁ±¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦±ÉÍÜ»ØÆ³¡¢¿©»öµÏ¿¤Î±ÉÍÜÊ¬ÀÏ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î»°Ô¢À¶»°¥·¥§¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ±¡¿©¤ä±¡Æâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ß¥¯¥Ë¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¡¢ÎÁÍýËÜ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¹³²ÃÎð»ØÆ³»Î¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡È¿©»ö¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡É¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ä¤»ÂÎ¼Á¤Ë! ´Ö¿©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø1½µ´Ö¡ÖÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¡×¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î ¿¹ Í³¹á»Ò¡Ë