¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¡ÈÄ¶¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡É¡×ÅÐ¾ì!? ¡Ö¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡×¤ËÀº×û¡È¹õ¤¹¤®¡É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡õ¡Ö¶¯¤¹¤®¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡×ÁõÈ÷¡ª ¥È¥à¥¹¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¡×È¯Çä¤Ø

¡¡¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥È¥à¥¹¡ÊTOM¡ÇS¡Ë¤Ï2025Ç¯8·î28Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×ÍÑ¤Î¡ÖTOM¡ÇS ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤ÏÆ±Ç¯9·î1Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¡ÈÄ¶¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê45Ëç¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢1967Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢Ä¹¤é¤¯¡È¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤ÎÄêÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÁ´À¤³¦Åª¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¸½¹Ô·¿¤ÏÄÌ»»5À¤ÂåÌÜ¡Ê200·Ï¡Ë¤Ç¡¢2004Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¡£
¡¡¾®²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é20Ç¯°Ê¾å¤âÈÎÇä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥×¥ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£ ¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÅëºÜ¤ä¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÀßÄê¤·¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥à¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òºÌ¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖGEAR¡×¡£»È¤¦Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤È¡¢Ì¥¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¸½¾ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë1Âæ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤È¶ÊÀþ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥â¥À¥ó¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ÈÂÑµ×À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¹çÍýÅª¤Êµ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥µ¥¤¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥ê¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ë¡×¤Î3ÅÀ¤Ç¹½À®¡£¤¤¤º¤ì¤âÅÉÁõÉÔÍ×¤ÎÀº×û¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥¿¥Õ¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖGEAR¡×´¶¤òÄÉµá¡£
¡¡¸£°ú¥Õ¥Ã¥¯Éô¤Ë»ëÇ§À¤Î¹â¤¤·Ö¸÷¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë½Ö»þ¤Ë°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤Ç¤â¥Ü¥Ç¥£¤ò¼é¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼µ¡Ç½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥µ¥¤¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ë¡¿¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¥ê¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î½ý¤äÅ¥±ø¤ì¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¤ò¼é¤ëµ¡Ç½À¤âÄÉµá¤·¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥á¥Ã¥·¥åÉôÊ¬¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥©¥°¡Ê¥ê¥¢¥Õ¥©¥°¡Ë¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡TOM¡ÇS ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢3ÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç25Ëü7000±ß¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ÎÃ±ÉÊ¤Ï7Ëü6000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ÍÑ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢16¥¤¥ó¥ÁÃòÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë
TOM¡ÇS¡ÖTWC01¡×¡Ê4Ëü700±ß¡Ë¤ä¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¡×¡Ê5Ëü5000±ß¡Ë¡¢¡ÖLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¡×¡Ê9Ëü5700±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡º£²ó¤ÎTOM¡ÇS ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£