¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× °Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡¢Å·»È¤Î¤ª¤µ¤½¤¤¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò9·î30Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Ë¼è¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£º£²ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤ò¹â¤á¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¡Ö°Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÅ·»È¤Î¤ª¤µ¤½¤¤¡×¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¡È°µÅÝÅª¤ÊÇ»¸ü´¶¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢¿©´¶¤Ç¤¹¡£°Ëâ¤ÈÅ·»È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤¼¤Ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× °Ëâ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥½¥ë¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¤È¤í¡¼¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¥³¥³¥¢¥½¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¡¢¤Í¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¤Î¤»¤¿¡£º£²ó¡¢Å·ÌÌ¤Î¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¥½¡¼¥¹¤ò¥Ð¥¿¡¼¥³¥³¥¢¥½¡¼¥¹¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥³¥¯¤È´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Á°²ó°Ê¾å¤ÎÇ»¸ü´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£°ì¸ýÌÜ¤«¤é¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Î¿´¤òËþ¤¿¤¹¡£
¥ß¥Ë¥«¥Ã¥× Å·»È¤Î¤ª¤µ¤½¤¤¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¹þ¤ó¤À¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡Ê¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ò¤´¤¯Çö¤¯¤Î¤Ð¤·¤Æ¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¡Ë¤ò¤Î¤»¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÍÎ¼ò¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥³¥¯¿¼¤¯Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.1¡ó¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï³Æ351±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
