ºÇÄãÄÂ¶â1054±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¼õ¤± ·ÐºÑ4ÃÄÂÎ¤¬ÃÚÃÎ»ö¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î»Ù±çºö¤òÍ×ÀÁ
ÀÐÀî¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢10·î¤Ë½é¤á¤Æ1000±ßÂæ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤Ë»Ù±çºö¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¦°ÂÂð·ú¼ù²ñÆ¬¡Öº£Ç¯¤Î¾å¤²Éý¤Ï¡¢²æ¡¹·Ð±Ä¼ÔÂ¦¡¢»ÙÊ§¤¦Â¦¤Î¸½¾õ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ»ë¤·¤¿·ëÏÀ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É4¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤¬28Æü¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çºö¤òÃÚÃÎ»ö¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï10·î¤Ë¸½¹Ô¤Î984±ß¤«¤é70±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢1054±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¤Î°ÂÂð·ú¼ù²ñÆ¬¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤äÊª²Á¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤ò¶¼¤«¤·ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤â°ú¤¾å¤²¤¬Â³¤±¤Ð¡ÖÄü¤áÅÝ»º¡×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¯Ç½ÅÐÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¼åÂÎ²½¤ä¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤ÏÉü¶½¤ÎÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¦°ÂÂð·ú¼ù²ñÆ¬¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÐºÑ³¦¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®¤µ¤¤´ë¶È¤ÎÀ¼¤â¹ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²óºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö9·îÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤âºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍ×ÀÁ¤òÆ§¤Þ¤¨ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£