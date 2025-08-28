¡Ú¤Ê¤¼¡Û¤Þ¤¿µ¯¤¤¿¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë¡ÄÀÇ¶â¤Î¡È¹ÔÊý¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¡¡Èº¬Äì¤Ë¤¢¤ë°Õ¼±¡É¤ËÌäÂê¤Ï
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æµÄ°÷¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¹ñ¤«¤é¤ÎµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÁÜºº¤Î¥á¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿ÉÔÀµ¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¤È¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñµëÍ¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Ëº¾µ½»ö·ï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î»³ËÜ¾ù»ÊµÄ°÷¤¬½÷À¤ÎÌ¾µÁ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¯ºöÈë½ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¡¢Èë½ñ¤ÎµëÍ¿¹ç¤ï¤»¤Æ2500Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2003Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤À¯ºöÈë½ñ2¿ÍÊ¬¤ÎµëÍ¿¡¢Ìó1900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ìÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò¼õ¤±2004Ç¯¡¢Èë½ñ¤ÎµëÍ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢µëÍ¿¤¬Èë½ñËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¤Î²þÀµ¸å¤âÈë½ñµëÍ¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤¹¤È2024Ç¯¡¢Åö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹À¥¤á¤°¤ß¸µ»²±¡µÄ°÷¤¬350Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¼Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶â»Ò·ÃÈþ»á¡§
´ÊÃ±¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»öÌ³½ê·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÉÔÀµ¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊ£¿ô¤ÎµÄ°÷Èë½ñ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÄ°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ³°¤È¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÄ°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈë½ñ¤Ï»ÈÍÑ¿Í¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¿Í´Ö°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤Ï»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤Î¼ýÆþ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤¦»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤ÈÂ¾¤Î°Â¤¤»äÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÈë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÅÓ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È²¿¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©»öÌ³½êÁ´ÂÎ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
³°Éô¤ÎÁÈ¿¥¤¬´Æ»ë¤·¤¿¤ê¤·¤ÆËÉ¤°¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
Îã¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ò´Æ»ë¤¹¤ëµ¡´Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éËÄÂç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÀÇ¶â¤È¤«¤ò¤«¤±¤¿¤ê¿Í¤ò¤«¤±¤¿¤é¤³¤ì¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµÄ°÷ËÜ¿Í¤Î¥â¥é¥ë¤Ê¤É¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÊý¡¢½°»²¤¢¤ï¤»¤ÆÌó700¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¿Í¤Ç3¿Í¸Û¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é2100¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹âÅÄ·½ÂÀÀ¯¼£ÉôÄ¹¡§
ÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢º£²óÊ¹¤¤¤¿Èë½ñ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈë½ñ¤Î¿Í¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÀÇ¶â¤ò¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤È¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇÁÜºº¤Ç°ìÈ³É´²üÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Èë½ñµëÍ¿¤ÏÀÇ¶â¤Ç¸Ä¿Í¤ËÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¸µµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉÔÀµ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¶â»Ò·ÃÈþ»á¡§
¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦·×¤ë¤Î¤«¡£Èë½ñ¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤âÃÏ¸µÈë½ñ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¸øÀßÈë½ñ¤âÃÏ¸µ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤ÈÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡È¤³¤³¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬Ï«Ì³¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£