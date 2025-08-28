Àç´à±àÁ°¥Ð¥¹Ää¡ÈÊ¬Îö¡É¤Î·ëËö¡¡¹ñ¤ÎÌ¿Îá¤Ç°ÜÀß¤â¡¡¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤ÏÅ±Âà¡¡Æî¹ñ¸òÄÌ¤¬·ÑÂ³±¿¹Ô
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀç´à±à±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹Ää¤ÎÉ¸¼±¤Î°ÜÀß¤ò¹ñ¤¬¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Ï¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·°ÜÀß¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢8·îËö¤¬´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ÎÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Ï¡¢28Æü¡¢°ÜÀßºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢28ÆüÌë¤Ë¤âºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Ï¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ð¥¹Ää¤ò°ÜÀß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÀç´à±àÁ°¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò8·îËö¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¹Ää¤¬¹ñÆ»±è¤¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤¬º¸ÀÞ¥ìー¥ó¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ñ¤Ï¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ËÂÐ¤·°ÜÀß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ï25Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÜÀß¤òµá¤á¤ë´«¹ð½ñ¤òÄó½Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ð¥¹Ää¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÆî¹ñ¸òÄÌ¤È¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤ËÂÐ±þ¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¾µÂú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ¤Ï¡¢ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ë´«¹ð¤Ë±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢8·î6ÆüÉÕ¤±¤Ç¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤ËË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯°ÜÅ¾Á¼ÃÖÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¡¢´ü¸Â¤Ï8·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ28Æü¡¢¸©¥Ð¥¹¶¨²ñ¤Ï¥Ð¥¹Ää¤ÎÉ¸¼±¤ò°ÜÀß¤¹¤ë¤¿¤á¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢É¸¼±¤Ï¹ñÆ»±è¤¤¤«¤éÊâÆ»¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆ»±è¤¤¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ï¡¢28ÆüÌëÅ±µî¤·¡¢28ÆüÃæ¤Ë°ÜÀßºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤ÏÀè¤Û¤ÉÀç´à±àÁ°¥Ð¥¹Ää¤ò8·îËö¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç¸òÄÌ¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤¬Ãú»úÏ©¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÄäÎ±¥¹¥Úー¥¹¤«¤éÁö¹Ô¼ÖÀþ¤ËÌá¤ëºÝ¤ËÆ»Ï©¤ò2²ó²£ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Î°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°ÜÀß¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¹ñ¤Ëµö²Ä¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ÜÅ¾Á¼ÃÖÌ¿Îá¤Î´ü¸Â¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢µö²Ä¤¬²¼¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢8·îËö¤ÇÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÜÀß¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤¤¤¿Æî¹ñ¸òÄÌ¤Ï¿·¤·¤¤¥Ð¥¹Ää¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æº£¸å¤Ï¡¢1¼Ò¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£