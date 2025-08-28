Ž¢¤¤¤¤¿ÆŽ£¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ä¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿Ž¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒŽ£¤Ë¸ú¤¤¤¿"¿Æ»Ò¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶"
¢£¡È³Ø¹»¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»Ò¶¡¡É¤ò¸«¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÅÐ¹»¤òÄü¤á¤¿»þ´ü¤ò¡ÖÄü¤á´ü¡Ê1¥«·î¡Á2¥«·î¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤²¿Ç¯¤â¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡û¡û¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶µ¼¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ§¿Í¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¡×¡ÖÀèÀ¸¤Î°ì¸À¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Î¶¥Áè¤ËÈè¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ì¤«¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÉÔÅÐ¹»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Äü¤á´ü¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤¬Éé¤Î´¶¾ð¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÅÐ¹»¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º¢¤ÏÂÎÄ´¤Î°¤µ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È²×Î©¤Á¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÊÙ¶¯¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï»Å»ö¤È²È»ö¤ÇÂçË»¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¡©¡×
ÊÙ¶¯¤»¤º¡¢²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£¿©»ö¤Ï¿©´ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥²¡¼¥à¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿Æ¤ÏÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼¸¤ë¡×¡ÖÅÜÌÄ¤ë¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¼¸¤Ã¤¿¤êÅÜÌÄ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËäÆ¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªäÆ¤â¤ê´ü¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡ÊÁ°¸þ¤¤Ê¿´¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡¦½ý¿´¤«¤é¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜ¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë½ý¿´¤«¤é¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜ¤·Êý¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ðËÜ¤Ï¸«¼é¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜ¿´¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿Æ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ï´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï²ñÏÃ¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤ÊýË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë´î¤Ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É·úÀßÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È»Ò¶¡¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡É¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×
Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î²ñÏÃË¡¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´Ø·¸¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¦¾ì¤ÇÀ¸ÅÌÃ£¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤âÉ¬¤º¼ÂÁ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ë²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´ûÆÉÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿LINE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬6¥«·î¤Ö¤ê¤Ë´ûÆÉ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤ò3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¤¤¤Þ¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¤¤ëºî¶È¤Ï»ß¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊý¸þ¤ËÂÎ¤ò¸þ¤±¤ë
¢ÏÃ¤Ï¼×¤é¤º¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ö
£ÆâÍÆ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤ò¤·¤¿¤Î¤«¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È»Ò¤É¤â¤¬´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤«¤±¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤â²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¥²¡¼¥à¤è¤ê¤âÊÙ¶¯¤òÀè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤âÌµ»ë¤¹¤ë¤¯¤»¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤Î¤¤¤¤¤È¤¤À¤±ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡×
ÊÙ¶¯¤ò¤»¤º¤Ë¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¡¢ÈãÈ½Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£°ì½ï¤Ë´î¤Ó¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë
¤â¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÝÄê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï´Ø·¸¤ò°¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é²æËý¤·¤Æ¡¢3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î²ñÏÃË¡¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ê´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ë¡£¤½¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤É¤³¤¬¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¡©¡Ê¹ÔÆ°¤äÆ¯¤¤«¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¡Ë¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Æ¤ËÏÃ¤¹²ó¿ô¤¬¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤ËÃý¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ËÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿Æ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â³Ø¹»¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤ÎÀâ¶µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î²ñÏÃË¡¤Ï¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤òÂæ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤ò¿Æ¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿Æ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿´¤ò¿Æ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½ù¡¹¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆâÍÆ¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¥ª¡¼¥é¡×¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²ñÏÃË¡¤Ë¤Ï2¤Ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¡Ê³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤Ò¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°¹à¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò¤è¤¯¤¹¤ë²ñÏÃË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐ¹»¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ËÅ°¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¥ª¡¼¥é¡×¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸ý¤òÀäÂÐ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¥ª¡¼¥é¤È¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ðÆþ¤òµñ¤à¥Ð¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×
¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¢¤ë¡©¡×
¡ÖºòÆü¤Ï²¿¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¤Î¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢·ù¤¬¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¥ª¡¼¥é¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³ëÆ£´ü¤Ë¤Ï¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Äü¤á´ü¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¿Æ¤¬·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö²ðÆþ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿Æ¡×¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤³¤Ç¡Ö¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¥ª¡¼¥é¡×¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¼ê½Ð¤·¤ä¸ý½Ð¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö¥¦¥¶¤¤¡×¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¤ÏÃ¹¥¤¤Ê¿Æ¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤äËö¤Ã»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï³ºÅö¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ì¤³¤ì¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¿¤¤ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¿Æ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÎ¥¤ì¤Î»þ´ü¤ËÆÍÆþ¤·¤¿»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤â¤¦É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ê½Ð¤·¸ý½Ð¤·¤À¤±¤¬°¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡Ê¡á¥Ë¡¼¥º¡Ë¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤â°¦¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»×½Õ´ü¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸Æ¤Ö¤Þ¤Ç¤Ï¼ê½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤°Ê³°¤Ï¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Á³¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¤Î°§»¢¤Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿²¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢Ä«¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤ê²á¤®¤Ç¤¹¡£
Äü¤á´ü¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤è¤¯¿²¤Þ¤¹¡£¿çÌ²¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÈè¤ì¤ò¼è¤ê¡¢Ç¾¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òÎ®¤¹µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸³è½¬´·¤¬Íð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»þ´ü¤¬Íè¤ì¤ÐÄ«µ¯¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¿´¤âÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤á¤Î¿çÌ²¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖÃëÌëµÕÅ¾¡×¤òÌµÍý¤ËÄ¾¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤
»Ò¤É¤â¤Î¿çÌ²¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì²¤¿¤¤¤È¤¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤É·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²óÉü¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¡¢ËèÄ«¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤ó¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢3»þ´Ö¤ª¤¤Î¼øÆý¤È¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Ç¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ«¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌ²¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¿Æ¤¬¾¡¼ê¤ËÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤Ï¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î²óÉü¤Ë¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î¤è¤µ¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£ÃëÌëµÕÅ¾¤òÈò¤±¤è¤¦¤ÈÌµÍý¤Ëµ¯¤³¤¹¤È¿Æ»Ò´Ø·¸¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤«¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
Ìî¡¹ ¤Ï¤Ê¤³¡Ê¤Î¤Î¡¦¤Ï¤Ê¤³¡Ë
ÉÔÅÐ¹»ÀìÌç²È¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¶µ°é¥³¡¼¥Á
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¹â¹»¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤Æ30Ç¯°Ê¾å¡£Ã´Ç¤¡¢ÊÝ·ò¼¼Ã´Åö¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÁ´¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÈÄ¹Ç¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´Íý³Ø¤äÇ¾²Ê³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤ò»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç2¿Í¤È¤âÂç³Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÉÔÅÐ¹»¤ÇÇº¤àÊÝ¸î¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²þÁ±¤ÎÈë·í¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÅÐ¹»ÀìÌç²È¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¶µ°é¥³¡¼¥Á Ìî¡¹ ¤Ï¤Ê¤³¡Ë