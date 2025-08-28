³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡4Ëü3000±ßÆÍÇË¤«¤é+2¦Ò¤Ë¥ì¥ó¥¸°Ü¹Ô¤Î²ÄÇ½À
Âçºå9·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡42930¡¡+430¡¡¡Ê+1.01¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3098.0¡¡+30.0¡¡¡Ê+0.97¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê9·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ430±ß¹â¤Î4Ëü2930±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü2380±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü2565±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Çä¤êÀè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü2280±ß¤ò°ÂÃÍ¤ËÈ¿Å¾¤·¤Æ4Ëü2700±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞ¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü2560±ßÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢4Ëü2750±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¸å¾ìÆþ¤ë¤È4Ëü2830±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4Ëü2800±ß¤ò¶´¤ó¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢4Ëü2930±ß¤ÈËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çä¤êÀè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü2280±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë°ìµ¤¤Ë¥í¥ó¥°¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü2500±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤È¤Ê¤ë4Ëü2250±ß¤«¤é4Ëü2750±ß¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¼¸Â¤ò»î¤·¤¿¸å¤Ë°ìµ¤¤Ë¥ì¥ó¥¸¾å¸Â¤òÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤Ê¤É¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤ò¸£°ú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»°É©¾¦»ö<8058>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬Àµ¸áÁ°¤Ë¡¢¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»áÎ¨¤¤¤ë¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¤ÎµÄ·è¸¢¥Ùー¥¹¤ÎÊÝÍ³ôÈæÎ¨¤¬10¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¡£²þ¤á¤Æ³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü3050±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¡£4Ëü3000±ßÀÜ¶á¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü4100±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤í¤¦¡£28Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»È¿±þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢4Ëü3000±ßÆÍÇË¤«¤é¤Î°ìÃÊ¤Î¾å¾º¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡½µÂ¤Î¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢+1¦Ò¤È+2¦Ò¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢+1¦Ò¡Ê4Ëü2310±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü4140±ß¡Ë¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£4Ëü3000±ß½è¤ÇÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢Ìá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤Ï¿µ½Å¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.85ÇÜ¤ÈÁ°ÆüÈæÊÑ¤ï¤é¤º¡£°ì»þ13.82ÇÜ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê13.85ÇÜ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25ÆüÀþ¡Ê13.87ÇÜ¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢25ÆüÀþ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢75ÆüÀþ¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê9·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü5946Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü2160Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3858Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2627Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1920Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1809Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1736Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1679Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1261Ëç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬948Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü2080Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü7246Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4576Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬3906Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬3745Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3075Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬2434Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬1941Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1783Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1021Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹