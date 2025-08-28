ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤«¡¡¼Ö3Âæ¤¬¤«¤é¤à»ö¸Î¤Ç70Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¡¡¹Åç»Ô
28Æü¸áÁ°¡¢¹Åç»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö3Âæ¤¬¤«¤é¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢70Âå¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èÈ¬ÌÚ¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤Ï¤º¤ß¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊÌ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ½¨À¤¤µ¤ó¡¦74ºÐ¤È¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ¹À»Ò¤µ¤ó¡¦79ºÐ¤Î2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤È56ºÐ¤Î½÷À¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯8·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë