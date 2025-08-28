¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É¥á¥ó¥Ðー¤«¡¡ÀàÅðÍÆµ¿¤ÎÃË(49)¤òÁ÷¸¡¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é°ÜÁ÷¡¡
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅö»þ80Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶âÌó120Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç27Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË(49)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¿ÈÊÁ¤¬28Æü¼¯»ùÅç¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¤Ç¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î½Å¾¾±Ñ»ËÍÆµ¿¼Ô(49)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½Å¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2019Ç¯8·î¡¢¸©Æâ³°¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅö»þ80Âå¤Î½÷À¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤òÅð¤ß¡¢¸½¶âÌó120Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂáÊá¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿28Æü¤ÎÄ«¡¢½Å¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼¯»ùÅç¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Å¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2020Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ëー¥×¤Î»Ø¼¨Ìò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤ä¡¢¸½¶â¤Î²ó¼ýÌò¤Ê¤É5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï½Å¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¸½¶â¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´ÉÅö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½Å¾¾ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¥°¥ëー¥×¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£