¡ÚÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Û¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»³¥Û¥Æ¥ë¡ÖLUCYÈøÀ¥È·ÂÔ¡×¤ò½é¸ø³« - »³»þ´Ö¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë6¤Ä¤Îµ¡Ç½¤È¤Ï?
À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï9·î1Æü¡¢»³¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLUCY¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤Î»ÜÀß¡ÖLUCYÈøÀ¥È·ÂÔ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò·²ÇÏ¸©¡¦ÈøÀ¥¹ñÎ©¸ø±àÆâ(·²ÇÏ¸©ÊÒÉÊÂ¼)¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¡û¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×
LUCYÈøÀ¥È·ÂÔ ³°´Ñ
ÈøÀ¥¤ÏÊ¡Åç¸©¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢¿·³ã¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÅìÀ¾Ìó6km¡¢ÆîËÌÌó2km¡¢ËÜ½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹âÁØ¼¾¸¶¤Ç¡¢2,000mµé¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿°ìÂç·Ê¾¡ÃÏ¡£Àã²ò¤±¤Î¤¢¤È¡¢½é²Æ¤Î¿åÇÎ¾Ö¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¹â»³¿¢Êª¤¬ºé¤Íð¤ì¡¢½©¤Ë¤ÏË¤«¤Ê¹ÈÍÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£2007Ç¯¤Ë¤ÏÈøÀ¥Ã±ÆÈ¤Ç¡ÖÈøÀ¥¹ñÎ©¸ø±à¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÌÚÆ»¤ÎÂ³¤¯¼¾¸¶¤Î¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅÐ»³¼Ô¡¦¥Ï¥¤¥«¡¼¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»ÜÀß¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÈ·ÂÔÆ½¤Ï¡¢ÈøÀ¥Æþ»³¼Ô¤ÎÌó60%¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤ÈøÀ¥¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¸¼´Ø¸ý¡£»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¡×¡£»³¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢½ÉÇñ¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦Ìë¤ÎË¤«¤Ê»þ´Ö¤È¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿Ä«¤Î½ÐÈ¯¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£ÈøÀ¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï1Çñ14,050±ß¡Á(2Ì¾1¼¼¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥àÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡¢Í¼¿©ÉÕ)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈøÀ¥¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦È·ÂÔÆ½
¡û»³»þ´Ö¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëµ¡Ç½¤ò´°È÷
»³¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËÈ¼¤¦ÉéÃ´¤äÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢6¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥í¥ß¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û1.¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿²¼¼
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡×¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤ÎµÒ¼¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×
¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¡×
¡Ö¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡×
¡û2.¤¤¤Ä¤â¤Î²¹¿åÀö¾ô¥È¥¤¥ì
»³»þ´Ö¤ò¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï²¹¿åÀö¾ô¥È¥¤¥ì¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»³¤ÎÂÚºß¤ÇÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥È¥¤¥ì´Ä¶¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÂÚºß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
»³¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×
¡û3.¥·¥ã¥ï¡¼&¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à
µÒ¼¼¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ÈÀöÌÌ¼¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Ã¦°á¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â´Þ¤á¤Æ½¼Ê¬¤Ê¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¡£ÀöÌÌ¼¼¤Ï»³¤Î¾å¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¤¤Ê¶À¤È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²÷Å¬¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ï¥¤¥¯¤Î½àÈ÷¤ò
¡û4.Æù¡¦µû¡¦Íñ¤ÎìÔÂô¤´¤Ï¤ó
Í¼¿©¤ÏÈ©´¨¤¤»³¤ÎÌë¤Ë´ò¤·¤¤¡¢¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ë¡ÖLUCYÆÚ½Á¤´Á·¡×¡£ÆÚ½Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬½½Ê¬¤ËÀÝ¤ì¤ë¤´Á·¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÚ½Á¤ÏÂç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÌîºÚ¤È»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÚÆù¡¢Êø¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤¹¤¯¤¤Æ¦Éå¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤«¤é½Ð½Á¤Ë¿»¤·¤¿»ª¤ä¡¢°á¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿È¾½ÏÍñ¤ÎÍÈ¤²½Ð¤·¤òÅº¤¨¡¢±ÉÍÜ¤ÈËþÂ´¶¤Î¤É¤Á¤é¤â³ð¤¨¤ë¡¢»³¤Ç²á¤´¤¹Ìë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸¥Î©¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
LUCYÆÚ½Á¤´Á·
¡û5.¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¥Ë
"¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¥Ë"¡ÖFood & Drink Station¡×¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¡£Ìë¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤à¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢Ä«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î5¼ï¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¡×¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¼ê·Ú¤ËÁÇÁá¤¯±ÉÍÜÊäµë¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Èµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê
¡û6.½¼ÅÅ¡¦Wi-FiÌµÀ©¸Â
ÅÅ¸»¤äUSB¥Ý¡¼¥È¡¢Wi-Fi¤ò¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤éµÒ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç´ÛÆâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÚ¤ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ç¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¡£»³¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Food & Drink Station¤òÊ»Àß¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â½¼ÅÅ¡¦ ¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬½¼¼Â
¡û²÷Å¬¤ÊÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È
Æ±»ÜÀß¤ÏÈøÀ¥¥¨¥ê¥¢¤¬º®¤ß¹ç¤¦Á°¤ÎÁáÄ«¤ÎÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤Ø½ÐÈ¯¤Ç¤¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÇ¹â¤ÎÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ï¥¤¥¯¤Î»ÅÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²÷Å¬¤ÊÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»¶ºö¤ËÉÔÍ×¤Ê²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐ´ã¶À¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÅÐ»³¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤â½ç¼¡³«»Ï¤¤¤¯¡£
²÷Å¬¤ÊÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡ûÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯Á°Ìë¤òË¤«¤Ë²á¤´¤¹¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÎ¸³
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·§Îëºî¤ê¡Á¥Ñ¥é¥³¡¼¥ÉÊÔ¤ßÂÎ¸³¡Á¡×(1,200±ß)¤Ç¤Ï¡¢ÈøÀ¥¤Î»¶ºö¤Ë¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ê¡Ö·§Îë¡×¤ò¡¢¥Ñ¥é¥³¡¼¥ÉÊÔ¤ß¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥é¥³¡¼¥É¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥É¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤Î¥í¡¼¥×¤Î¤³¤È¡£¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏÊª¤ò·ë¤ó¤À¤ê¡¢¤±¤¬¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤È»³¤ÎÃæ¤ÇÌòÎ©¤Ä¡£¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥Ñ¥é¥³¡¼¥É¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î·§Îë¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡£´°À®¤·¤¿·§Îë¤Ï¡¢ÍâÆü¤ÎÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·§Îëºî¤ê¡Á¥Ñ¥é¥³¡¼¥ÉÊÔ¤ßÂÎ¸³¡Á¡×(1,200±ß)
¡ûÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¡Ö¤Ï¤È¤Þ¤Á¥Ù¡¼¥¹ Cafe & Shop¡×
¤Ï¤È¤Þ¤Á¥Ù¡¼¥¹ Cafe & Shop
Æ±»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤È¥·¥ç¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¤Ï¤È¤Þ¤Á¥Ù¡¼¥¹ Cafe & Shop¡×¤¬ÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ëÅþÃå¸å¤äÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯Á°¸å¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ä¥é¥ó¥Á¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö²ÖÆ¦¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡ÖÅòÍÕ¤¤Î¤³¤¢¤ó¤«¤±¶¾Çþ¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅòÍÕ¤¤Î¤³¤¢¤ó¤«¤±¶¾Çþ
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÏÅÐ»³¥°¥Ã¥º¤äLUCY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤¬½¼¼Â¡£ÈøÀ¥ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÚ»º¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÇÈøÀ¥¥Ï¥¤¥¯Á°¸å¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤äË¹»Ò¡¢LUCY¥í¥´¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÄêÈÖ¤Î¤ªÅÚ»º¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç½¼¼Â
