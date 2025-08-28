¡Ö¥æ¥¦¥¤â¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÀï»Î¤¬³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÉÔ¿¶¤Ë·üÇ°¡¡Ì¾¼ê¤¬Ã²¤¤¤¿¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Î²ÝÂê¡Ö¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡×
¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»þÂå¤«¤é³ÑÅÄ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¿¥Ú¥ì¥¹(C)Getty Images
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¡¢F1¤Ï¸åÈ¾Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤ê¤ï¤±¾å°Ì¿Ø¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¡¢¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÇ÷¤Ã¤¿¹¥¥ì¡¼¥¹ ³ÑÅÄÍµµ£¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤À¡£
¡¡µî¤ë3·î27Æü¤Ë»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¡£¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Í¥ÀèÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁàºîº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¿··¿¥Þ¥·¥ó¡ØRB21¡Ù¤Ë¤â¶ìÆ®¤·¡¢¾º³Ê¸å12Àï¤Ç³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È7¤È¡È·ë²Ì¡É¤ò»Ä¤»¤º¤ËÍè¤¿¡£
¡¡¥µ¥Þ¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê¹¹Å³¤Î²ÄÇ½À¤âÓñ¤«¤ì¤¿³ÑÅÄ¡£¤½¤ó¤Ê25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸½¾õ¤òÍ«¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÌó4Ç¯¤â³èÆ°¤·¤¿¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ì¥¹¡£2026Ç¯¤Ë¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆF1»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿35ºÐ¤Ï¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎºÍÇ½¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³«È¯¶ÊÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Èà¤é¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¸½¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤È³ÑÅÄ¤òÎ¸¤ë¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¾è¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ÇËÍ¤Ï²¿Ç¯¤âÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÆÃÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£ËÍ¤¬¤¤¤¿»þÂå¤ÎÁ°¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤â°ÎÂç¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¥æ¥¦¥¤ä¥ê¥¢¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¹ç·×¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È¤°¤é¤¤¤·¤«¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¼ÂºÝ¤Ï³ÑÅÄ¤¬7¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Ï0¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏÆñ¤·¤¯¤ÆÌñ²ð¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»þ¡¹¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤·¤¿¤ê¡¢Å¬±þ¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢±«¤äÉ÷¤Ç²¿¤«ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¼ê¤Ë¤ÏÉé¤¨¤Ê¤¤¡£¤¹¤°¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡ØRB¥Þ¥·¥ó¡Ù¤Î²ÝÂê¤òÄÉµÚ¤·¤¿¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥¦¥¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÁö¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÍ¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ì¤À¤±Ä¹¤¯À¸¤»Ä¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¾ï¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥Þ¥·¥ó¤È¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇËÍ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÃæ¤Ç³ÑÅÄ¤Ïµî½¢ÌäÂê¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²×Îõ¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤«¤Ï¡¢¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]