¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¡¢ÉÛÀ½ÉÊ¿åÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¡ÖMIZUKI nu¡Ýno¡×¤Î²¹¿å¥¹¥Á¡¼¥à¥â¥Ç¥ë¤È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï¡¢ÉÛÀ½ÉÊ¿åÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¡ÖMIZUKI nu¡Ýno¡Ê¥ß¥º¥ ¥Ì¡¼¥Î¡Ë¡×¤Î²¹¿å¥¹¥Á¡¼¥à¥â¥Ç¥ë¡ÊJC¡ÝRPS1A¡Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡ÊJC¡ÝRP1A¡Ë2µ¡¼ï¤ò9·î9Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢GMS¡¢WEBÄÌÈÎ¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·À¤ÂÓ¤ä¾¯¿Í¿ô¡¢¶¦Æ¯¤¤Î²ÈÄí¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡¢¿å¿¡¤¡¦´¥¿¡¤¡¦µÛ°ú¤Î3Ìò¤ò1Âæ¤Ç³ð¤¨¤ëµÛ°ú¼°¾²¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡ÖMIZUKI¡×¤Ï¡¢¡ÖÁÇÂ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤ä¤¶¤é¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡ÖÌý±ø¤ì¤ä¡¢º½¡¦²ÖÊ´¤ò¥é¥¯¤ËÁÝ½ü¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¿å¿¡¤¤ò¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Â¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¶¯¤¤ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¿å¿¡¤¤ÏÈè¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¡¢Æ±Ç¯¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¡×¥â¥Î¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉôÌç¼õ¾Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ô¾ì¤«¤é°ú¤Â³¤¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëÉÛÀ½ÉÊ¿åÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¡ÖMIZUKI nu¡Ýno¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÎÁÝ½üµ¡¡ÖMIZUKI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Àö¤¨¤Ê¤¤ÉÛÀ½ÉÊ¤ò¿å¤ÇÀö¤¦ÉÛÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÉÛÀ½ÉÊ¤ò¡ÈÀö¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÛ¤òÀö¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£ÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤é¤ºÀö¤¦¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥¡¤ä¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¡¢¼è¤ê³°¤·¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯Àö¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÛÀ½ÉÊ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¡¢¿È¶á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ê¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¿å¤ò¥Î¥º¥ë¤«¤éÊ®¼Í¤·¡¢ÉÛÀ½ÉÊ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿±ø¤ì¤ò¥Ö¥é¥·¤¬¤«¤½Ð¤·¡¢ºÇÂç15000Pa¤ÎÎÏ¤ÇµÛ°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡¢¼Ö¤Î¥·¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀö¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿ÉÛÀ½ÉÊ¤ò¡¢ÉÛ¤ÎÉ½ÌÌ¤«¤éÁ¡°Ý¤Î±ü¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤¹¤ë¡£
±ø¤ì¤ä¼êÆþ¤ìÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¤Ä¤Î²¹ÅÙ¤«¤éÀö¾ôÊýË¡¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£¿å¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤¿åÍÏÀ¤Î±ø¤ì¤ò¾ï²¹¤Î¿å¤ÇÀö¾ô¤¹¤ë¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¾ßÌý¤Ê¤É¤Î°ûÎÁ¤ä±ÕÂÎÄ´Ì£ÎÁ¡¢²ÃÇ®¤òÈò¤±¤¿¤¤Íñ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ¢¤Ê¤É¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥À¥Ë¤ÎµÛ°ú¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£²¹¿å60¡î¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¾ï²¹¤Î¿å¤òËÜÂÎÆâÉô¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç60¡î¤Ë²ÃÇ®¡£¾ï²¹¤Ç¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤ÌýÍÏÀ¤Î±ø¤ì¤òÀö¾ô¤¹¤ë¡ÊJC¡ÝRPS1A¡Ë¡£¥¹¥Á¡¼¥à100¡î¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¾ï²¹¤Î¿å¤òËÜÂÎÆâÉô¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç100¡î¤Ë²ÃÇ®¡£¥Î¥º¥ë¤«¤é¹â²¹¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤¹¤ë¡£¥¿¥Ð¥³¤ä¿©¤ÙÊª¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇ¢¤Ê¤É¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÌó99¡óÃ¦½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÌó99¡ó¤Î»¦¥À¥Ë¸ú²Ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊJC¡ÝRPS1A¡Ë¡£
±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¡¢ÀöºÞ¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¿á¤¤«¤±¡¢±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤È¤«¡£SARAYA¤È¤Î¥³¥é¥ÜÀöºÞ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È Ë¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢MIZUKI nu¡Ýno¤ÎÀö¾ôÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëËÜµ¡¿ä¾©ÀöºÞ¤Ç¡¢100¡ó¿©ÉÊÀ®Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢Àö¾ôÎÏ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤äÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÊÈ¯Ë¢À¤Î¹â¤¤ÀöºÞ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¥Û¡¼¥¹Àö¾ôÍÑ¥Î¥º¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢±ø¤ì¤ä¤¹¤¤¥Û¡¼¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ò¥¥ì¥¤¤Ê¿å¤ÇÀö¾ô¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤ÎËÜÂÎ¤Ï¡¢Éô²°¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ýÇ¼À¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
ÉÛÀ½ÉÊ¿åÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¡§2Ëü6000±ßÁ°¸å
ÉÛÀ½ÉÊ¿åÀö¤¤ÁÝ½üµ¡¡§1Ëü6000±ßÁ°¸å
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ï¥¤¥¢¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¡áhttps://www.haier.com/jp