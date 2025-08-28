美しい街並みを目指します。石川県輪島市は、朝市通り周辺の景観を統一するため、一帯を重点地区に指定する手続きに着手しました。建物の色合いなどについて基準を設けるとしています。

大規模火災で焼失した輪島朝市通り周辺では、ことし4月末に建物の解体が完了し、地元住民などによる協議会が再建に向け検討を進めています。



輪島市の坂口市長は、朝市通り周辺の本町地区について、景観に統一感を持たせる重点地区指定の手続きと、建物の外観についての基準作りに着手する考えを示しました。

再建が始まる前に、色彩や高さ、材質に基準を設け、輪島市の特色を生かした再建を目指すということです。



輪島市・坂口 茂 市長：

「日本的なすごいきれいな風景でありました。そういった部分をしっかりとこの際、守っていきたいという思いであります」

一方、海風から建物を守る竹の垣根「間垣」が並ぶ大沢と上大沢町では、9月の補正予算案に集落の景観保存に向けた事業費が盛り込まれます。



このうち、建物修理については補助率を8割から9割に上げ、上限額を400万円から1500万円に引き上げるとしています。

輪島市・坂口 茂 市長：

「間垣の景観というのは、日本全国でも、もうここしか残っていないような景観であると、ぜひとも地区の皆さんと話をしながら、景観を守っていきたい」



この事業費を含めた9月補正予算案は、9月2日に開会する市議会に提出されます。