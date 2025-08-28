¡Ú¼Ö¼ï¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ÛÆü»º¥Î¡¼¥È¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡Ù¿·ÀßÄê¡ª
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ø
Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä&¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ê°Ê²¼NMC¡Ë¤Ï8·î28 Æü¡¢¡ØÆü»º¥Î¡¼¥È¡Ù¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ø¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡ÊAUTECH LINE¡Ë¡Ù¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü»º¡Ø¥Î¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥é¡Ù¡¢¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥é¡¦¥Ë¥¹¥â¡Ù¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¡ª¡¡Á´19Ëç
¡Ø¥Î¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥é¡Ù¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ø¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ø½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¡Ù¤ò°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡ØÆü»º¥Î¡¼¥È¡Ù¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ø¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡ÊAUTECH LINE¡Ë¡Ù¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥é¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ±Æü¤è¤ê¡¢¡Ø¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¥Î¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥é¡Ø½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¡Ù¤Ï9·î5Æü¤è¤ê¡¢Æü»º¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ø¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Ö¼ï¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò»Ü¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡£¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤â¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î16 ¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤òÁõÈ÷¡£
¥·¡¼¥ÈÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë¤Ç¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼ÊÂ¤ß¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿¨´¶¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ù¼¡À¤Âå¥·¡¼¥ÈÁÇºà¡¢¡Ø¥Æ¡¼¥é¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊTailorFit¡Ë¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼³Æ¼Ö¼ï¤ä¡Ø½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áö¹ÔÃæ¤Ë¼ÖÎ¾¤äÊâ¹Ô¼Ô¤ò¸¡ÃÎ¤·¾×ÆÍ²óÈò¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¡Ù¤Îº¸±¦¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£º¸±¦¤«¤éÁö¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¡ÃÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ïºÇ¿·¤ÎË¡µ¬¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¤Ø¤Î¿Í¤ä²ÙÊª¤ÎÃÖ¤µî¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ß¼ÖÁ°¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ØÃÎ¤é¤»¤ë¡Ø¸åÀÊ¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¡Ù¤òÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½àÀßÄê¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌÁõÈ÷¤ä²Á³Ê¤Ê¤É
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡Ê¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÏX¤¢¤ë¤¤¤ÏX FOUR¡Ë
¡üÆÃÊÌÁõÈ÷
¡¦ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¡Ê¥Æ¡¼¥é¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë
¡¦¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¥°¥ê¥ë
¡¦ÀìÍÑ¥µ¥¤¥É¥¿¡¼¥ó¥é¥ó¥×ÉÕÅÅÆ°³ÊÇ¼¼°¥ê¥â¥³¥ó¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡Ê¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ë
¡¦ÀìÍÑ16¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡ÊÀÚºï¸÷µ±¡Ë
¡¦¡ØAUTECH LINE¡Ù¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡Ê¥ê¥¢¡Ë
¡ü¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼
¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ê3P¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¡ÊM¡Ë
¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ã¥É¡ÊCP¡Ë
¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡ÊP¡Ë
¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¡ÊPM¡Ë
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥«¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊM¡Ë
¥¹¥ß¥ì¡ÊPM¡Ë/¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯2¥È¡¼¥ó
¡ö¡Ê3P¡Ë¤Ï3¥³¡¼¥È¥Ñ¡¼¥ë¡¢¡ÊM¡Ë¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¡ÊCP¡Ë¤Ï¥«¥é¡¼¥¯¥ê¥¢¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¢¡ÊP¡Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¡¢¡ÊPM¡Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÎÎ¬
¡öÆâÁõ¿§¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÒG¡Ó
¡ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ
²Á³Ê¤È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ Æü»º¼«Æ°¼Ö
Æü»º¥Î¡¼¥ÈÆÃÁõ¼Ö
¶îÆ°Êý¼°¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¥°¥ì¡¼¥É¡¡²Á³Ê
¡ü¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥ó¡¡243Ëü8700±ß
4WD¡¡HR12DE-EM47-MM48¡¡¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥óFOUR¡¡272Ëü4700±ß
¡ü¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡X¡¡279Ëü7300±ß
4WD¡¡HR12DE-EM47-MM48¡¡X FOUR¡¡310Ëü8600±ß
¡ü½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡X¡¡243Ëü8700±ß
4WD¡¡HR12DE-EM47-MM48¡¡X FOUR¡¡272Ëü4700±ß
Æü»º¥Î¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥éÆÃÁõ¼Ö
¶îÆ°Êý¼°¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¥°¥ì¡¼¥É¡¡²Á³Ê
¡ü¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡G¡¡310Ëü3100±ß
4WD¡¡HR12DE-EM47-MM48¡¡G FOUR¡¡338Ëü9100±ß
¡ü¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡G¡¡325Ëü1600±ß
¡ü½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È
2WD¡¡HR12DE-EM47¡¡G¡¡293Ëü1500±ß
4WD¡¡HR12DE-EM47-MM48¡¡G FOUR¡¡321Ëü7500±ß