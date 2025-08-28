¾åÌî¼ùÎ¤¡¢¡Ö¤Î¤À¤á¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥½¥ï¥½¥ï¡× ÃÝÃæÄ¾¿Í¤«¤éÉ×¡¦ÏÂÅÄ¾§¤òÀä»¿¤µ¤ì¡Ö¾§¤µ¤ó¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÀ½ºîÈ¯É½¤¬28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡¢»°±º¹¨µ¬¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¤Û¤«¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡¢Æó¥ÎµÜÃÎ»Ò¤Ë¤è¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ö¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤â¤Î¤À¤áÌò¤òÌ³¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¾åÌî¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥óÌò¤ÎÃÝÃæ¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ°æÂöËá¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÅìµþ¸ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾å±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åÌî¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤Î¤À¤á¤¬¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¡¢Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ìò°á¾Ø¤È¤Ê¤ëÇòÈ±¤Î¥«¥Ä¥é¤òÈï¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÃæ¤Ï¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡£º£¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢¤Þ¤¿¥ß¥ë¥Ò¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÈ¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¤ËÂ³¤¡¢²»³Ú¤Ï¾åÌî¤ÎÉ×¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÅÄ¾§¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÝÃæ¤Ï¡ÖÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤âÌ¾¶Ê¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¾åÌî¤Ï¡¢ÃÝÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¾§¤µ¤ó¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¡ÊÏÂÅÄ¤ÏÁ°²ó¸ø±é¤Ç¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½é¤á¤Æ·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢50¶Ê¶á¤¤¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Ï¿·¶Ê¤ÇÁ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³Ú¶Ê¤â²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Î²»³Ú¤ÇÁ´¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤À¤á¤ÎÀ¤³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡¢Íß·¾ÀÂÀÏº¡¢¹â¶¶·ò²ð¡¢²ÚÍ¥´õ¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï¡¢9·î13Æü¡Á15Æü¤ËÅÔÆâ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡¢9·î6Æü¡¦7Æü¤ËÂæÏÑ¡¦Taipei Music Center¤Ç¾å±é¡£