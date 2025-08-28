¼ã¸«¤¨¤¹¤´¥Ã¡¢¡¢¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó²Ä°¦¤¤¡Ö¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡×¤¬ºÇ¶¯ー¥Ã♡
Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç²£´éÈþ¿Í¤Ë
³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ñ¤Ä¤Ã¤ÈÂ·¤¨¤Æ¡¢¼ó¸µ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿³°¥Ï¥Í¥Ü¥Ö¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥¦¥§ー¥Ö¤¬¤³¤Ê¤ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@shoki______hair¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²£´éÈþ¿Í¤¬³ð¤¦¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¿§·Ï¥«¥éー¤Çµ¨Àá´¶¤ò¥×¥é¥¹
²Æ¤«¤é½©¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÃÈ¿§·Ï¥«¥éー¤Î¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢ÃÈ¿§¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤¬½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@miiika241¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©¤Ë¤à¤±¤ÆÃÈ¿§·Ï¥«¥éー¤â¤Õ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥éー¤Çµ¨Àá´¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£
Äø¤è¤¤´Ý¤ß¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢@miiika241¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÂç¿Íbob¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÌÓÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë´Ý¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Äø¤è¤¤¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤â¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡£Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë
Äø¤è¤¯¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ÆÆ°¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Nakazono Sayuri