¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ±¡¡×¤Ï28Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÌó1600¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë8·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³°¸ò´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï52.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿2013Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î41.7¡ó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï37.1¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤¬10.6¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ´Ú¤Î·³»ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏºòÇ¯¤Î66.5¡ó¤«¤é78.8¡ó¤Ë¾å¾º¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤ò»Ï¤á¤¿18Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¹âÃÍ¤À¤Ã¤¿¡£Åì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ±¡¤ÎÂ¹Þ°±¡Ä¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¼°Ò´¶¤¬´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÇÁêÅö¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÌò³ä¤òÂÐËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î´Ú¹ñËÉ±Ò¤«¤éÂÐÃæ¹ñ¤±¤óÀ©¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡×¤ò´Þ¤á¤Æ¡ÖÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¤¬58.4¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡×¤â¡Ö°¤¤¡×¤â32.5¡ó¡£Åì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ±¡¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ÇºÇ¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤Ï²áµî¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÀïÁèÀÕÇ¤¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Èæ³ÓÅª¹¥°ÕÅª¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤¬¤¢¤ë¡£