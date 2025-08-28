¹°Æ»²ñ¤¬¿À¸Í»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¡¡»ÈÍÑº¹¤·»ß¤áÁÊ¾ÙÏÂ²ò¤Ç
¡¡Ë½ÎÏÃÄÄÉÊüÊ¼¸Ë¸©Ì±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï28Æü¡¢ÆÃÄê¹³Áè»ØÄêË½ÎÏÃÄ»³¸ýÁÈ¹°Æ»²ñ¤Î¿À¸Í»öÌ³½ê¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î»ÈÍÑº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¡¢¹°Æ»²ñÂ¦¤¬ÏÂ²òÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»öÌ³½ê¤òÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÏÂ²ò¤Ï5ÆüÉÕ¡£
¡¡¹°Æ»²ñ¤Ï»³¸ýÁÈ¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤Ç¼ÄÅÄ·ú»Ô¡ÊÄÌ¾Î¡¦»ÊÇ¦¡ËÁÈÄ¹¤Î½Ð¿ÈÊìÂÎ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿À¸Í»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Å´¶Ú4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î²È²°¤Ê¤É¤¬´û¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»öÌ³½êÉÕ¶á¤Ç¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë»³¸ýÁÈ·ÏÁÈ°÷¤¬½Æ·â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬22Ç¯10·î¤Ë»ÈÍÑº¹¤·»ß¤á²¾½èÊ¬¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£