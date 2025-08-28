¡É64Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¡É¡¡°¦¹©Âç¤ÎÂîµå¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¡¡°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡Ú¤¸¤â¥¹¥Ý¡ª¡Û
À¤³¦Áª¼ê¸¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆüËÜÀª64Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¿©¤Ç¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÂç³ØÀ¸¡£
¡ÖÃë¤Ï³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿©Æ²¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë¤Ï¤¤¤Ä¤â³°¿©¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
¼«¿æ¤Ï¤¹¤ë¡©¡Ö(Âç³Ø¤Ë)Æþ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î»þ¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
ÎÁÍý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤ÊÈà¤ÎÀµÂÎ¤Ï°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô½Ð¿È¡¢°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³ØÂîµåÉô¤Î¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£»°½Å¸©ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î¸Í¾åÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÀª64Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂîµå¿ÍÀ¸¤ÇÊõÊª¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
¤³¤Î²÷µó¤ËÃÏ¸µ¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÅì³¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ä»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷Ìó100¿Í¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½Ë²ì²ñ¡£¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¡£
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É·ë¹½¤¤¤½¤¬¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡ËÍø¤¼ê¤Ï±¦¡¢¥é¥±¥Ã¥È¤Ïº¸
¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬Âîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï4ºÐ¤Î¤³¤í¡£Éã¡¦ÏÂ¹¬¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤ÇÂîµåÉô¤Î¸ÜÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤¬¡Øº¸¤¤¤¬ÍÍø¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥é¥±¥Ã¥È¤À¤±¤òº¸¤Ë»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
Íø¤¼ê¤Ï±¦¤Ç¤¹¤¬¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ïº¸¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÉã¡¦ÏÂ¹¬¤µ¤ó¤Î¡¢¤¢¤ë¹Í¤¨¤¬¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÂîµå¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÏÉ¬¤º¥À¥Ö¥ë¥¹¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÉã¡¦ÏÂ¹¬¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉã¤¬ÌµÍý¤ä¤ê¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¤ò¡Ëº¸¼ê¤Ç»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤Ëº¸¤Ç»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤Î¤Þ¤Þº¸¤Ç¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ëÂîµå¥¯¥é¥Ö¡£¸½ºß40¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÏÓ¤òËá¤¯¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¾®³Ø»þÂå¤Ë¼ÄÄÍÁª¼ê¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂîµå¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤ÏÂî¿¥¯¥é¥Ö¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
Åö»þ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿Âî¿¥¯¥é¥Ö¡¦¶¶ËÜ°ô»ê²ñÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¥á¥À¥ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤ì¤°¤é¤¤Îý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¶¶ËÜ²ñÄ¹¡Ë
°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡¢º£¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Òー¥íー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤È²á¤´¤¹¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÈÃÏ¸µ¤Î¥¨¥êー¥È³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¡£
Ãæ³Ø¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¢¹â¹»¤Ç¹ñÆâ¥×¥í¥êー¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Îº£¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¡£°ìÈÖ¤ÎÌþ¤·¤¬µ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤ÂîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤È²á¤´¤¹¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÂîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ëÊý¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃæ³Ø¹»¤«¤éÎÀÀ¸³è¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸åÇÚ¡ËºÆ¤ÓÂçÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹21ºÐ
¤³¤Î²Æ¡¢¼ÄÄÍÁª¼ê¤Ï¤¢¤ëÂç¤¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥êー¥°¤Î°ì¤Ä¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬¤Ø¤Î»²Àï¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤Éé¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÉé¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¥É¥¤¥Ä¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
µîÇ¯8·î¡£ÃË»ÒÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¡£
½à·è¾¡¤Î¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÀï¡£2¾¡1ÇÔ¤ÈÆüËÜ¤¬¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿Âè4Àï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áê¼ê¤ËÎôÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÅ¸³«¡£
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î3¤«·îÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
¤³¤Î»î¹ç¤òÍî¤È¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤¬°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Ç¤â»×¤¦¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Îº¹¡£
¡Ö¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹¤òµá¤á¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
8·î¡£Î¹Î©¤Á¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¼ÄÄÍÁª¼ê¡£
²ÙÊª¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ö¡ÊÂÚºß´ü´Ö¤¬¡ËÄ¹¤¤¤«¤é¤³¤½²ÙÊª¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤ÎÊª¤Ç(À¸³è)¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤«¤éµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¥×¥ìー¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë
¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿21ºÐ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏºÆ¤Ó¤¢¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢µ±¤¯¤¿¤á¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼ÄÄÍÁª¼ê¡Ë