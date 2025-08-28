Í·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡È¥Ô¥ÎËüÄ¹¼Ô¡É¤Ë¡©¡¡ 50¼þÇ¯·Þ¤¨¤ë¥Ô¥Î¡ß¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ô¥Î¡×¤¬¡¢¹ñÌ±ÅªÈ×¥²¡¼¥à¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Î ¥Á¥ç¥³¥¢¥½¡¼¥È¡Ê¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡×¤¬9·î8Æü¡¢¡Ö¥Ô¥Î ¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡Ê¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ë¡×¤¬10·î27Æü¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´¹ñ¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ·¤ÓÊý¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ªÈ×ÌÌ¤ò·Ò¤²¤ë¤È¥Þ¥¹¤âÁý¤ä¤»¤ë
¡¡1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Î¡×¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¤È¥¢¥¤¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯10·î¤Ï¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£ÂÐ¾Ý¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸2È¢¤ò»È¤¦¤È¥Ô¥Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤¬´°À®¤·¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤ä¥³¥Þ¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÈ×ÌÌ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¤è¤êÄ¹¤¯Í·¤Ù¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ô¥Î¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Î¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á¤Æ¡È¥Ô¥ÎËüÄ¹¼Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤¹Å¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥³¥Þ¤â¥Ô¥Î·¿¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Î ¤¤¤Á¤´¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¤¤¤Á¤´¡×¤Î3¼ï¤¬³Æ7Î³¡¢·×21Î³Æþ¤ê¡£¡Ö¥Ô¥Î ¥Á¥ç¥³¥¢¥½¡¼¥È¡×¤Ï¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥ÉÌ£¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤¬Æ±¤¸¤¯3¼ï³Æ7Î³¤Ç·×21Î³Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢2È¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È1¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ëÈ¢Æ±»Î¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤Ï1960Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢1968Ç¯¤ËÆüËÜÈÇ¤¬¥¿¥«¥é¡Ê¸½¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡Ë¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡Ö¿ÍÀ¸»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡Á¡×¤È¤È¤â¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï1600Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÌ±Åª¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¤È¥²¡¼¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢50¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¤¿¡Ö¥Ô¥Î¡×¤ÎÍ·¤Ó¿´¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£½©¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Í¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
