株式会社プラスエイトはこのほど、20歳～29歳の女性1004人を対象に行った「初デートの“なし判定”」に関する調査結果を公表した。



【調査結果】初デートでの印象や行動で感じる「減点レベル」

「恋愛において、あなたはどちらの傾向が強いか」について尋ねたところ、『減点方式（良くないところが目につきがちで冷めていく）=51.6％』、『加点方式（良いところを見つけて惹かれていく）=48.4％』となり、わずかに『減点方式』の方が多かった。



「初デートにおいて『なし判定（恋愛対象外とする・恋人への発展なし）』をした経験があるか」に関しては、約6割が『はい（56.0％）』と回答した。※初デートの定義：まだ恋愛関係ではなく、初めて2人きりで出かけたり、ご飯を食べに行く。



「なし判定」につながった理由として、「パフェのフルーツだけ食べてほかを残した」（東京都／会社員）、「自分の話したいことばかり話して、こちらの話は聞いてくれない」（東京都／会社員）「運転免許がなく、私が運転し、彼が助手席に乗ってる時にダッシュボードの上に足をあげてのった。ドン引き」（福島県／パート・アルバイト）、「時間に遅れて全く悪びれない。箸の使い方や食べ方が不快」、（神奈川県／会社員）、「食べ方が汚い。くちゃくちゃたべる。店員さんに横暴な態度をとる」（東京都／専業主婦）などが挙げられた。



なお、今までに一度「なし判定（※初デートでのなし判定に限らず）をした相手と、その後、恋愛に発展したことはあるか」については、8割以上が『ない（82.6％）』という結果だった。



「初デートにおいて見た目の印象は重要だと思うか」と聞いたところ、『とても重要だと思う（47.0％）』『やや重要だと思う（41.1％）』と約9割が「重要」としていた。また、「初デートで顔のどのような部分に目がいくか」に関しては、『目元=眉毛や目の形（53.0％）』『肌=ニキビ・テカリなど（51.9％）』『髪型（51.7％）』が上位を占めた。



（よろず～ニュース調査班）