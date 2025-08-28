ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ÇÆüËÜ¿Í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê½é¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ù¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ßÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¡¡¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÉÙ³ß¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCONS¡¡UNAVERAGE¡¡MID¡×¤ò12·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£
¡¡¡ÖUNAVERAGE¡×¤È¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¡¢·Ð¸³¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¡¢
¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊUNAVERAGE¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÉÙ³ß¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤é¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò¾¦ÉÊÌ¾¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÉÙ³ß¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Îµ²±¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉNBA¤ÎÁª¼ê¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶²½Ì¡£¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¡Ä¤È¸À¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥í¥´¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ËÆþ¤ë´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁª¼ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¬¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£