¡Ö¤Þ¤µ¤ËÊÌ¼¡¸µ¤Î³èÌö¡×º´Æ£µ±ÌÀ¤¬½é²ó¤Ë¹ë²÷ÃÆ¡¡Î¾¥ê¡¼¥°ÆÈÁö¤ÎÂè33¹æ¡¡ÂÇÅÀ¤âÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç80Ä¶¤¨
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA - ºå¿À(28Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬Âè33¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ºå¿À¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢2ÈÖ¡¦·§Ã«·ÉÍ¨Áª¼ê¤¬1¥¢¥¦¥È¤«¤é2¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¤½¤·¤Æº´Æ£Áª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢DeNAÀèÈ¯¡¦¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤Ø2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬Î¾¥ê¡¼¥°ÆÈÁö¤ÎÂè33¹æ¡¢¤Þ¤¿ÂÇÅÀ¤â81¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Î¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç80ÂÇÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£Áª¼ê¤Î³èÌö¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äº´Æ£µ±ÌÀ¡Äº£Æü¤â¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÊÌ¼¡¸µ¤Î³èÌö¡×¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¤µ¤ó¡¢¿À¤Ç¤¢¤ì¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»40¥Û¡¼¥Þ¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£