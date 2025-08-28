ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¡¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤ÎºâÃÄ¤ò½ä¤ëµõµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¼õ¤±À¼ÌÀ¡¡È¯¿®¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¼¨º¶¤â
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê47¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂìÀî¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡¦¥ô¥£¡¦¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µõµ¶¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂìÀî¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡Ö¶áº¢¡¢SNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ª¤è¤ÓÅöºâÃÄ¤¬ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤ÈÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¡£¡Ö²þ¤á¤ÆµºÜÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¯¿®¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¡¢µºÜÆâÍÆ¤Îºï½ü¡¦ÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºâÃÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡×¤ËÂ§¤Ã¤¿¸¤Ç¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¡¦ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸Â©°èÆâÊÝÁ´¤òÌÜÅª¤ËÂìÀî¤¬2014Ç¯¤ËÀßÎ©¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÅöºâÃÄ¤ª¤è¤ÓÂåÉ½Íý»ö¤Ç¤¢¤ëÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿±Ä¡¦ÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤âÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢2020Ç¯9·î¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥Ï¥Á¥É¥êÅÅÎÏ¤Î·ÀÌó¼Ô¤¬ÅöºâÃÄ¤ò´óÉÕÀè¤È¤·¤ÆÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î°ìÉô¤¬ÅöºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÅöºâÃÄ¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöºâÃÄ¤¬ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÀ¼ÌÀ¤Ï¡¢ÅöºâÃÄ¤Î¸ø¼°¤ÊÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤«¤ë»ö¼ÂÌµº¬¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¸í²ò¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³èÆ°¤òÍý²ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤¬¶¦À¸¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿¿Ùõ¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂìÀî¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¿¿¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÎ©¾ì¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤µ¤¨¤âµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®¤¸¡¢¸ß¤¤¤Ë¹¶·â¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤¤¸½¼Â¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤¦¤«°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢³È»¶¤äÈ¯¿®¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤½¤Î¾ðÊó¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£