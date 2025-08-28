´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤ªËß¤Î¿Í½Ð¡Ö29Ëü4198¿Í¡×¡¡Á°Ç¯Èæ7.7¡óÁý¡ÚÆÁÅç¡Û
2025Ç¯¤Î¤ªËß´ü´Ö¡¢¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï29Ëü4198¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê7.7¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î9Æü¤«¤é16Æü¤Î¤ªËß´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¸©Æâ¤Î¼ç¤Ê´Ñ¸÷»ÜÀß21¤«½ê¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï·×29Ëü4198¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê7.7¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ÎµÙ´ÛÆü¤ò½ü¤¤¤Æ·×»»¤·¤¿1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑµÒ¿ô¤Ï3Ëü8375¿Í¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ°Ç¯¤è¤ê8¡óÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀßÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢³¤ÍÛÄ®¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¸¥ã¥à¤Ï¡¢½¤Á¶¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ëー¥Þ¥ê¥ó¹æ¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÊØ±¿¹Ò¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìó2.1ÇÜ¤Ë¡£
ÌÄÌç»Ô¤ÎÂçÄÍ¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÌó1.3ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢13»ÜÀß¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡Ö¤ªËß´ü´Ö¤¬µÙÆü¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍËÆüÇÛÎó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Áý²Ã¤ÎÍ×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£