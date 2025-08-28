¼íÌî±Ñ¹§¡¡¼«¿È¹Í°Æ¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬¥Þ¥¬¥¸¥óÏ¢ºÜÌ¡²è¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¡ºî¼Ô¤Î¿è¤Ê±é½Ð¤Ë´¶·ã¡Ö°ú¤¤Ç¸«¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÉ¬»¦µ»¡×¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖEIKO¤¬·è¤á¤ë¡ªÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ù¥¹¥È3¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÉ¬»¦µ»¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥¹¥È3¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¸ø¡×1°Ì¤Ë¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤Î¥µ¥ó¥é¥¯¤òµó¤²¤¿¡£ºîÉÊ¤ä¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖËÍ¤³¤ÎÁ°X¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡8·î3Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÉ¬»¦µ»¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¬»¦µ»Ì¾¤Ï¡ÖÍëÌÄÅÅ¸÷½Ö»¦Åá¡×¤Çµ»¤ÎÆâÍÆ¤â¾Ü¤·¤¯µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Îºî¼Ô¤«¤é¡Ö»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀè¡¹·î¤«¤Ê¡ÄÀè·î¤«¡£¡ØÍëÌÄÅÅ¸÷½Ö»¦Åá¡Ù½Ð¤Æ¤Þ¤¹!¼Â¤Ï¡×¤ÈºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öºî¼Ô¤µ¤ó¡¢¿è¤Ê¤Î¤¬¤Í¡Ä·õ¤Î»Â¤ê¶Ú¤¬¥Ð¥Ð¥Ð¥Ã¤Æ½Ð¤Æ¤ó¤Î¡£¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤Ç¸«¤ë¤È¡ØEIKO¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿µ»¤¬Ì¡²è¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£