¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á¥ÌÚÀ¿¾¡¤È¤Î»ÕÄïÂÐ·è¤Ø¡ÖÉÝ¤¤¡×Ï¢¸Æ¤â¡Ä¡¡¡ÖÁ¥ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×£¹·î£±£±¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê£µ£¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢»ÕÄï²¦ºÂÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹õÄ¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ¥ÌÚ¤Ï£×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡½£±»þÂå¤Î»Õ¾¢¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÁ¥ÌÚ¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤ÎÄï»Ò¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤«¤é£±£°Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡££×£×£Å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢°ìÈÖ»é¤Î¾è¤Ã¤¿¤¤¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÅÝ¤·¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤âÄñ¹³¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤ÎÊÉ¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¤¥±¥á¥ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¹õÄ¬¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ò¤È¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤éÉÝ¤¤¡£¤¹¤Ã¤´¤¤ÉÝ¤¤¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¡ª¡¡¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¡£Á´Á³¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀµÄ¾¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¡£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÄï»ÒÆþ¤ê¤â²¶¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡½£±¤¬¡¢²¶¤ò¥¨¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ¥ÌÚ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤µ¤»¤¿Êý¤¬¡¢°ì²óÉÝ¤¤»×¤¤¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á¥ÌÚ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ£·£·¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò£¹£·¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¸å¤Ë£¶£¸¥¥í¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î»þ¤Ë¤ÏÊñÃú¤ò»ý¤Ã¤¿Á¥ÌÚ¤Ë£±»þ´ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹õÄ¬¤Ï¡Ö°¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤âÄ¾¡¹¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ»Õ¾¢¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö²¶¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤¢¤ÀÌ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ù¡£¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â·ë¹½½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë£Ö£Ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¯¤µ¤«¸ÄÀ¤«¡£¤Þ¤¢¶¯¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡£¤Þ¤¢¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡¢²¶¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡£Á¥ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£Á¥ÌÚ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤òÄï»Ò¤Î²¶¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£