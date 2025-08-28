À¾ÌîÌ¤É±¡¢É×¡¦»³ËÜ·½°í¡õÌ¼¤Î¼«Âð¥×¡¼¥ëËþµÊÆ°²è¸ø³«¡Ö¹¤¯¤ÆÂç¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ç¤Î¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¡¢É×¡õÌ¼¤¬¹ë²Ú¤Ê¼«Âð¥×¡¼¥ëËþµÊ
À¾Ìî¤Ï¡Ö¤ª²È¤Ç¥×¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«Âð¤Ç¤Î¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤òÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥×¡¼¥ë¡×¤ÈÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¤È0ºÐ¤Î°¦Ì¼¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤¯¿åÍ·¤Ó¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î»þ´ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Æ¤é¤·¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¹¤¯¤ÆÂç¤¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë»³ËÜ¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¾ÌîÌ¤É±¡¢¼«Âð¥×¡¼¥ë¤Ç¿Æ»Ò¤Î¿åÍ·¤Ó¥¿¥¤¥àËþµÊ
