Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤Î¼¡¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Î¡ÈÌäÂêºî¡É¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¸¶ºî¤Î¼¡²óºî¤Ë´üÂÔÂç¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¼¡²óºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ò¥Á¥é¸«¤»
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö#siren ¥½¥é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤ò1ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Ä¹¤¤¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¤¤é¤á¤¯¥Æ¥£¥¢¥é¡¢¤½¤·¤Æ¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¶Á¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÏÍèÇ¯¡¢´Ú¹ñtvN¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¡¢¥¦¥£¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¤ä¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¶¦±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¿Í¤ò¼¡¡¹¤È»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´í¸±¤Ê½÷À¤È¡¢Èà½÷¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë°¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃË¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥á¥í¥É¥é¥Þ¡£¸¶ºî¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¿§¤Î¶¯¤µ¤ä¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
·àÃæ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸¶ºî¤Ç¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬Ì³¤á¤¿Ìò¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤¢¤ë½÷¶µ»Õ¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤Ï9·î6Æü¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óKR¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬±é¤¸¤¿¡È¥À¡¼»Ò¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¥æ¥ó¡¦¥¤¥é¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤È¿¼¤¤±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ø¥»¥¤¥ì¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Î½Ð±é¤Ç´é¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡£ÃËÁõ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥È¥¥á¥¡ùÀ®¶Ñ´Û¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼ in Seoul¡Ù¤ä»þÂå·à¡Ø¼·Æü¤Î²¦ÈÞ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ÆÃ¤Ë2018Ç¯¤Î¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤ä2024Ç¯¤Î¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£