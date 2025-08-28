µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¼ºÇÔ¡¡½é²ó¤ËµÈÀî¤¬ÆóÅð¼ºÇÔ¡¡È½ÄêÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¡Ö¹Åç¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à¤ÇµÈÀî¤¬±¦Á°ÂÇ¡£Â³¤¯Àô¸ý¤Î£²µåÌÜ¤Ë¥Ç¥£¥ì¡¼¥Éµ¤Ì£¤ËÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢Í··â¡¦¾®±à¤¬µÈÀî¤ÎÇØÃæ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬Áá¤¯È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¦¥È¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÇÔ¤ì¤¿Á°Ìë¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¶å²ó£±»à¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬°ì¥´¥íÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£ËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÁöÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥¦¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£