¡Ö¤¹¤´¤¤ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈþµÓºÝÎ©¤ÄÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈþµÓºÝÎ©¤ÄÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï8·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£9·î4ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Øºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºù°æÆüÆà»Ò¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼É½»æ²ò¶Ø¡ª
¡Ö¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¡×ºù°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Øºù°æÆüÆà»Ò2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡ÙÉ½»æ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÄÌ¾ïÈÇ¤È¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇ¤Ç°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡¢2ËçÌÜ¤¬ÄÌ¾ïÈÇ¡¢3¡¢4ËçÌÜ¤¬¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ç¤ÏÀÄ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï²«¿§¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÉþÁõ¤Ç¤â¥¹¥ê¥à¤ÊµÓ¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¥ä¥Ð¤Ã¡ª¡×¡Ö¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤á¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¼Ì¿¿¤Î³¨ÊÁ¡×¤â¸ø³«19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¸ÂÄêÉ½»æÈÇ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ëÀ¸¼Ì¿¿¤Î³¨ÊÁ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿ºù°æ¤µ¤ó¡£Æ±¤¸²«¿§¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¤¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
³°Éô¥µ¥¤¥È