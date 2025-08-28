¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¡¡ÂçËã¤Î¿¢ÊªÊÒ2,979¥°¥é¥à¤ò¹ñºÝ²ßÊª¤ÇÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ú¹áÀî¡Û
º£Ç¯6·î¡¢¹ñºÝ²ßÊª¤ÇÂçËã¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¡¡ÂçËã¤Î¿¢ÊªÊÒ2,979¥°¥é¥à¤ò¹ñºÝ²ßÊª¤ÇÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ú¹áÀî¡Û
´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹â¾¾ÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£¿À¸ÍÀÇ´Ø¤È¹áÀî¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯6·î¡¢Í¢Æþ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçËã¤Î¿¢ÊªÊÒ¡¢2,979¥°¥é¥à¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤ÇÌó1,500Ëü±ßÁêÅö¤òÍ¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÀÇ´Ø¤Î¿¦°÷¤¬¥Þ¥ìー¥·¥¢¤«¤é´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹ñºÝ²ßÊª¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢»È¤¤¼Î¤Æ¼êÂÞ¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçËã¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢ÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£