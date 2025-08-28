とろサーモン久保田「俺をハメるな！」SNS書き込みへ怒り！濡れ衣を着せられた苦悩も
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）8月27日（水）の放送は、久保田かずのぶ（とろサーモン）、山添寛（相席スタート）、兼近大樹（EXIT）がご来店。"架空のSNS"に全員ヒートアップ！
日頃SNSの声に反論しにくい芸能人が、自分で書いた架空の意見に反論する好評企画「自作自演ですが反論してもイイですか？」。
…なのだが、久保田は「私は自作自演というより、本当にネットにあったコメントを持ってきました」と、そもそも企画の主旨を覆す！？
また、久保田といえば、とんでもない濡れ衣を着せられてしまったことも。「辛くてフィリピンに10連泊」していたそうだが、その際も「逃げてんのか？」「ワレトウボウシトンケ」と心ない書き込みに悩まされたという。
そんな久保田が持ってきた書き込みは、「ラジオでとろサーモン久保田が、後輩が買ってきてくれたお土産に文句を言っていて、最低だと思いました」。
久保田は、後輩芸人・青山フォール勝ち(ネルソンズ)を可愛がっているが、青山には人に冷たい一面があり、一旦距離を置くことに。そんな中、劇場で遭遇した際、青山から海外土産をもらい、久保田は「ありがとう」と受け取ったのだが…翌朝、怒りが爆発！
散々お世話になっている先輩に対して、お土産は「花札ぐらいのちっちゃいチョコレート1枚」と怒り心頭の久保田に、一同爆笑！
ちなみに、後日、青山の家族や相方へのお土産も同じだったと判明し、戦慄したという久保田。芸能人以外の人と触れ合う時間が少ないため、青山は「社会的常識が分かってない」と断じる。
…が、スタジオの反応がイマイチなのを察し段々小声になり、最後は「すみません」と謝ってしまい、反論ならず。
Xに見切りをつけ卒業した山添は、「自己顕示欲ゲームアプリですよね？」とSNSに手厳しい。
そんな山添の自作自演の書き込みは「山添とかより俺の知り合いの方がクズだから」。
誰かの不祥事の記事が出た際、山添らクズ芸人の名前を出し「あいつらやってへんの？がっかりやわ」、クズ芸人のくせに「味が薄い」など書き込まれてしまう。しかし、山添としては「クズ芸人って自分から言ってない」「犯罪者になりたいなんて1ミリも思ってない」と反論。
また、山添、岡野陽一、鈴木もぐら（空気階段）、酒井貴士（ザ・マミィ）らは"クズレース"をしていると思っている人もいて、クズ度の低い人は敗退したと思われがち。しかし、クズレースから敗退した人こそ「立派な大人なんです」と山添。
すると、若林が「俺の知ってるクズの方がよっぽどクズ」と謎のマウントを取る人に対し、「いい歳こいて暴走族やってるのと一緒」と一刀両断。山添は「スッてしました」と架空の話ながらスッキリ解決！？
山添と同じく「世間の声じゃない。Xごときの声」とXを卒業した兼近の自作自演の書き込みは、「兼近、最近見ないなぁ」。
兼近は「見てないだけのくせに」と反論！現在レギュラー番組10本、さらに週末は劇場にも出演しているほど活動しているので「見に来い」と。自ら見もせず、兼近に勢いがなくなったかのような扱いをされることに不満を爆発させる。
これを聞いた山添は、わざわざ山添のことを「知らない」と言いたがる人への不満を。若林も「見てない、知らないことをすごい上から言うよね」と2人に賛同する。
久保田は、「好きなんですよ、妹が」と、本人ではないのにわざわざ言ってくる人への不満が沸々。そういう人は妹と電話させようとしたり、断ると"態度が悪い"とSNSに書き込んだりする…と説明しているうちにさらに怒りが湧き、「“妹のために”っていうワードを使って陥れようとすんな！」と爆発！
若林も、「このゲストなら今週はパスだな」「途中で観るのやめた」などわざわざ書き込む人に対し、「口にマフラーを付けて静かにしてろ！」と誰よりも怒り爆発！？
その他、若林はオードリーのBL同人誌を買っていた当時のファンに熱いメッセージを。春日とスギちゃんで若林を取り合い…春日に「トゥース」と言われながら指を…！？春日は「クミさん(妻)がかわいそう」という架空の書き込みに反論するが…思わぬ展開に！？ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
