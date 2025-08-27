¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¡×º´Æ£¤«¤è ³¤³°·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ëº´Æ£¤«¤è¤µ¤ó¡£20Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¡¢°ì»þ´ü¤Ï´Ú¹ñ¤ËÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤â¹¥É¾¡ª¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡Ö¤Þ¤µ¤ËËÜÊª¡×¡Ê13ËçÌÜ/Á´14Ëç¡Ë
¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÇº¤ß¤Îº¬ËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÉÑÈË¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï³¤³°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¤É¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Çº¤ß¤Îº¬ËÜ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏLGBTQ¤Î¿Í¤Ë¤¹¤´¤¯´²ÍÆ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¤ÏÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤â°ìÈÌÅª¤Çº¹ÊÌ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ç¤¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤ÎÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤Î¹ñ¤Ë¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ °Õ³°¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¸½ÃÏ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÈSNS¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¸ø¼°¥Þー¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬»ä¤Î¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤í¤ó¤Êµ»ö¡¢¡Öº´Æ£¤«¤è¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¹¥¤¡¢¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤âÂÖÅÙ¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë180ÅÙÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§ー¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Í¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÂ¾¿Í¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤é¤á¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤
¨¡¨¡ ¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤¢¤È¤Ï¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é»ä¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»ä¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ï¤±¤Æ2¥¿¥¤¥×¤¤¤ë¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÝÌõµ¡¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²ー¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤â¤½¤â¤½¤â²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦³ä¤ê¤¤Ã¤¿¤é¡¢Íý²ò¤·¤¢¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤½¤ÎÈ¯¸«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Ç§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼þ¤ê¤«¤éÊÑ¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ã¯¤âÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤¿°°Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµÛ¼ý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Áê¼ê¤«¤é¤Î°ÕÃÏ°¤ÊÉ¾²Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£Â¾¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤êÉ¾²Á¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤È¤Ï¤¤¤¨¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤«¤é¤âÆü¡¹¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇº¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢º£¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È¼«Ê¬¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤Ã¤Èµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¡ª¡×¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ë²á¾ê¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¼êÊü¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤´Ä¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤ò
¨¡¨¡ º£¸å¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LGBTQ¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×½Õ´ü¤Ë¿Æ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¡¢Âç¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤Ð¿Æ¤äÀèÀ¸¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿»ä¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó·ù¤Ê¤³¤È¤äÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÆü¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¡Ö·ë²Ì¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤È¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âç²Æ¤¨¤¤¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿º´Æ£¤«¤è