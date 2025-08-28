【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

ネクソンは、「東京ゲームショウ2025」にて、基本プレイ無料のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Sream）用三人称視点（TPS）ルートシューター「The First Descendant」のブースを初出展する。

「The First Descendant」はUnreal Engine 5を採用した高画質グラフィックスが特徴のTPS。2024年7月に日本でのサービスが始まった。2025年8月にスタートしたシーズン3「突破（Breakthrough）」では、新キャラクターやホバーバイクなど、ゲーム性を拡充するコンテンツが追加されている。

「TGS2025」では、日本のコミュニティに感謝を伝えるとともに、まだゲームをプレイしたことがない方に本作を魅力を伝えるためにブース出展が決定した。「The First Descendant」の世界をイマーシブに体験できるブース内容に加え、来場者限定の特別なコンテンツが多数用意される。出展内容については、今後随時発表される予定となっている。

また、ビジネスデイの初日となる9月25日には、「ニーア オートマタ」とのコラボに続く新たなコラボ情報が発表される予定だ。

【東京ゲームショウ2025 開催概要】

会期：9月25日～9月28日

・ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時

・一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

(C) NEXON Korea Corp. & NEXON Games Co, LTD. All Rights Reserved.