研ナオコ、長女の部屋でラフなオフタイム「娘のお部屋にソファーベッド 完成しました」 組み立て作業を見守る
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。「娘のお部屋にソファーベッド 完成しました」と書き出し、娘で歌手・ひとみ（36）の部屋で設置作業を行う様子を公開した。
【動画】「良い感じのソファベッドですね」長女の部屋で組み立て作業を見守る研ナオコ
「私は応援だけ」と自身は作業を見守っていたことを明かし、早回し動画でソファーベッドを複数人で組み立てていく様を披露。研の夫、娘のひとみらしき人物が作業する姿がとらえられている。
最後には無事にグレー系カラーのソファーベッドが完成し、研もごろん。ラフなオフのひとときを紹介している。
コメント欄には「良い感じのソファベッドですね」「テキパキ組み立てられる人尊敬します!!!」「お父さん 相変わらず頑張ってますね」「お父さん、ひーちゃん、組み立てお疲れ様です」「完成してよかったですね」など、さまざまな声が寄せられている。
