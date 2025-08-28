食事デートでハズレ料理が出たときのスマートな対応９パターン
せっかくのデートなのに、店がハズレで料理がおいしくない…。こんなとき、どう振る舞えば場の空気を悪くせず、相手に好印象を与えられるのでしょうか。今回は10代から20代の独身女性96名へのアンケートを参考に「食事デートでハズレ料理が出たときのスマートな対応」を紹介します。
【１】「味はいまいちだったけど、一緒にいられて嬉しかった」と笑顔で礼を述べる
「私を大事に思ってくれているんだと感動して、店のことは忘れそう」（10代女性）というように、デートに関する肯定的な言葉には、失敗をカバーする働きがあるようです。別れ際、目を見てにこやかに伝えれば、おいしくなかった店のことより、あなた自身の印象のほうが強く残るでしょう。
【２】残す罪悪感を軽減するため、女性の分まで頑張って食べてあげる
「さすがに半分以上残すのは悪いから、手伝ってもらいたい」（20代女性）というように、どうしても完食がキツイ状況なら、助け舟を出してあげると喜ばれそうです。ただしフランス料理などの場合、取り分けは本来マナー違反なので、店を選びましょう。
【３】あえて「どう改善すればおいしくなるか」を熱心に考える
「どんな香辛料を足せばいいか言い合っていたら、好みが似ていて意気投合（笑）」（20代女性）というように、無理に話を変えようとせず、「料理のまずさ」を前向きに議論する方法もあります。お互い料理好きなら、これをきっかけに距離が縮まるかもしれません。
【４】「次行こう、次！」と明るく笑い飛ばす
「暗くなられるとこっちが困る。切り替え上手な人なら男らしくて好印象」（20代女性）というように、店選びの失敗をものともしないポジティブな姿勢が、評価を上げることもあります。特に女性が年下や控えめなタイプなら、早めに次の店を提案するなど、積極的にリードしてあげましょう。
【５】「あまりおいしくなかったね、ごめんね」とストレートに謝る
「黙ってるとかえって気まずい。さらっと言ってくれるほうがいい」（10代女性）というように、取り繕おうとせず、素直に失敗を認めたほうがよいこともあるようです。重い印象にならないよう、あっさりと口にするのがコツかもしれません。
【６】雰囲気を壊さないよう「面白い味だね（笑）」と言葉を選ぶ
「明るく茶化して言ってくれたら、逆にそこから会話が弾みそう」（20代女性）というように、料理のまずさを別の切り口で話題にする手もあります。「個性的」「懐かしい味」など、肯定的な表現を選ぶとよさそうです。
【７】「今度はもっとおいしい店を探しておくよ」と次の約束につなげる
「盛り上がらないとこっちも凹むから、次の話が出るとほっとする」（10代女性）というように、料理のせいで気まずいムードを招くと、相手の女性も気に病んでしまうかもしれません。デートで緊張しているのはお互いさまなので、へこたれず前向きな姿勢を見せてあげましょう。
【８】表情で察して、さりげなくほかの料理やデザートを注文する
「揚げ物とかアイスならハズレは少ないはず。気をきかせて頼んでくれたらうれしい」（20代女性）というように、メニューを変えれば粗が目立たなくなることもあります。どうしてもおいしくない場合は、早々にデザートをオーダーして、口直しを図るとよいかもしれません。
【９】その場では何も言わず、店を出てから「いまいちだったね」と切り出す
「感想は共有したいけど、店の人の前で文句を言うのは大人げないかも」（20代女性）というように、本音は店を出てから言うと、スマートな気遣いを印象付けられそうです。正直過ぎるリアクションは子どもっぽく見えるので、避けたほうがよいでしょう。
店を選んだのがあなたなら、女性側から「おいしくない」とは言いづらいもの。かといって、料理について何も言わないのも不自然です。状況に合った上手な切り出し方ができれば、逆に評価が上がる可能性もあるので、腹をくくって「災い転じて福となす」を狙いましょう。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「味はいまいちだったけど、一緒にいられて嬉しかった」と笑顔で礼を述べる
「私を大事に思ってくれているんだと感動して、店のことは忘れそう」（10代女性）というように、デートに関する肯定的な言葉には、失敗をカバーする働きがあるようです。別れ際、目を見てにこやかに伝えれば、おいしくなかった店のことより、あなた自身の印象のほうが強く残るでしょう。
「さすがに半分以上残すのは悪いから、手伝ってもらいたい」（20代女性）というように、どうしても完食がキツイ状況なら、助け舟を出してあげると喜ばれそうです。ただしフランス料理などの場合、取り分けは本来マナー違反なので、店を選びましょう。
【３】あえて「どう改善すればおいしくなるか」を熱心に考える
「どんな香辛料を足せばいいか言い合っていたら、好みが似ていて意気投合（笑）」（20代女性）というように、無理に話を変えようとせず、「料理のまずさ」を前向きに議論する方法もあります。お互い料理好きなら、これをきっかけに距離が縮まるかもしれません。
【４】「次行こう、次！」と明るく笑い飛ばす
「暗くなられるとこっちが困る。切り替え上手な人なら男らしくて好印象」（20代女性）というように、店選びの失敗をものともしないポジティブな姿勢が、評価を上げることもあります。特に女性が年下や控えめなタイプなら、早めに次の店を提案するなど、積極的にリードしてあげましょう。
【５】「あまりおいしくなかったね、ごめんね」とストレートに謝る
「黙ってるとかえって気まずい。さらっと言ってくれるほうがいい」（10代女性）というように、取り繕おうとせず、素直に失敗を認めたほうがよいこともあるようです。重い印象にならないよう、あっさりと口にするのがコツかもしれません。
【６】雰囲気を壊さないよう「面白い味だね（笑）」と言葉を選ぶ
「明るく茶化して言ってくれたら、逆にそこから会話が弾みそう」（20代女性）というように、料理のまずさを別の切り口で話題にする手もあります。「個性的」「懐かしい味」など、肯定的な表現を選ぶとよさそうです。
【７】「今度はもっとおいしい店を探しておくよ」と次の約束につなげる
「盛り上がらないとこっちも凹むから、次の話が出るとほっとする」（10代女性）というように、料理のせいで気まずいムードを招くと、相手の女性も気に病んでしまうかもしれません。デートで緊張しているのはお互いさまなので、へこたれず前向きな姿勢を見せてあげましょう。
【８】表情で察して、さりげなくほかの料理やデザートを注文する
「揚げ物とかアイスならハズレは少ないはず。気をきかせて頼んでくれたらうれしい」（20代女性）というように、メニューを変えれば粗が目立たなくなることもあります。どうしてもおいしくない場合は、早々にデザートをオーダーして、口直しを図るとよいかもしれません。
【９】その場では何も言わず、店を出てから「いまいちだったね」と切り出す
「感想は共有したいけど、店の人の前で文句を言うのは大人げないかも」（20代女性）というように、本音は店を出てから言うと、スマートな気遣いを印象付けられそうです。正直過ぎるリアクションは子どもっぽく見えるので、避けたほうがよいでしょう。
店を選んだのがあなたなら、女性側から「おいしくない」とは言いづらいもの。かといって、料理について何も言わないのも不自然です。状況に合った上手な切り出し方ができれば、逆に評価が上がる可能性もあるので、腹をくくって「災い転じて福となす」を狙いましょう。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査