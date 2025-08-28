

特別メニュー「鶏チャー担々うどん」

シェアレストランやキッチンスタジオを備えた「食」の複合施設が高松市の瓦町フラッグ地下にグランドオープンしました。

業務用厨房機器メーカーのタニコーが手がける新しい食文化の発信基地、「Fantudio Takamatsu」です。

（記者リポート）

「賃料・光熱費込みで月10万円で出店できるこちらのシェアレストランでは、きょうは4つの店舗がオープンしています」

飲食店の開業を目指す料理人が期間限定で店舗運営に挑戦できるシェアレストランです。

28日は開業を記念して、高松市の人気うどん店「ヨコクラうどん」と「麺匠くすがみ」が限定でコラボしました。

特別メニュー「鶏チャー担々うどん」をいただきました！

（記者リポート）

「いただきます！ ピリ辛のスープが麺によく絡んでおいしいです！」

（訪れた人は―）

「フードコートよりゴージャスで、ただ行きやすいし新しい空間だなと」

また、料理教室などが開ける「キッチン・ファンタジオ」では、親子10組が参加してピザづくりに挑戦しました。

高松市内のイタリア料理店「PIZZERIA18」の指導のもと、子どもたちは楽しそうにピザ生地をこねたりトマトソースを塗ったりしていました。

仕上げに、専門店でも使っているプロ用のオーブンでこんがり焼き上げれば……ピザの出来上がりです！

（参加者は―）

「楽しかった」

「生地を練って叩いたりしている時が一番楽しかった」

「きれいで調理器具がかっこいいなと思った」

他にも、日本全国の地酒や食品をはじめ、職人が手作りした包丁などの調理道具も取り扱う「ファンタジオギャラリー」や、最新の調理器具が並ぶショールームも併設されています。

（タニコー 高松営業所／安藤 悠 所長）

「香川県の繁華街の中心地となる瓦町で人が集まるきっかけをここから作っていけたら」