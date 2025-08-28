石垣島で繁殖中！ 150cm超＜グリーンモンスター＞野人の死闘：所さんのそこんトコロ
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。
自然界の知られざる食材を獲り、ミシュランの星つきレストランなどにおろす”野人”こと天然食材ハンター・谷田圭太に密着！
リポーターのワタリ119と谷田が訪れたのは沖縄・石垣島。狙うのは、皮膚を切り裂くほど鋭い爪を持つ“グリーンモンスター”こと「グリーンイグアナ」。しかもターゲットは150cm超の大物です。
まずは生息地とされる海岸林へ。鋭いトゲを持つアダンの葉にもひるまず、谷田は林の奥へと進んでいきます。
グリーンイグアナは中南米のジャングル原産のトカゲ。元々は日本にいませんでしたが、ペットが逃げ出したことで石垣島で繁殖。現在は環境省の重点対策外来種に指定され、駆除対象になっています。
谷田の目的は駆除だけでなく“食材として活用する”こと。中南米では「森の鶏肉」と呼ばれるほどで、谷田は「スペアリブが好きな人なら美味しいと思う」と話します。
イグアナは体温を自分で保てないため、日中は日光浴のため木の上にいることが多いそう。林内で上を見上げつつ、ドローンでも上空から探しますが、この日は見つからず。
2日目は捜索エリアを山にまで拡大。
開始から5時間、ついにワタリがドローンでイグアナを発見！ オレンジ色の体をした大人の雄で、地元の駆除団体・渡辺さんによると「島のボスクラス」とのこと。
発見場所は標高120mの山の中腹。谷田は“野人の勘”で木の場所を突き止めました。
険しい山を登ること30分、枝葉の隙間に巨大なイグアナの姿を捉えました。しかし、木から降りる様子はありません。
ここからは、谷田の命がけの勝負。イグアナがいるのは地上約15m、ビル5階に相当する高さ。命綱なしで木を登る谷田は「怖え〜」と本音を漏らしつつも、自らを奮い立たせ、木を揺らして威嚇します。
距離60cmまで迫り、ついに捕獲成功か…と思いきや、暴れたイグアナが逃走！
すると下で見守っていたワタリがナイスキャッチ！
巨大イグアナをついにゲット！ 恐竜のような顔に鋭い爪、過去の戦いで失ったのか、尻尾は途中で途切れていました。もし完全な姿なら、全長150cmを超える圧巻のサイズです。
元料理人の谷田は、この獲物を唐揚げに調理。命懸けで仕留めた、衝撃の激レア食材となりました。
