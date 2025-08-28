BAMBI WATERの新作♡ガードル付き「リブフレアパンツ」で美脚と快適さを両立

「Quality Wear, Update Wear」をコンセプトに機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを展開するBAMBI WATERから、新作『ガードル イン リブフレアパンツ』が登場しました。内蔵ガードルでスタイルアップしながら、リラックスタイムにも心地よく着られる一枚。外出もおうち時間も、これ一つで快適に過ごせるパンツを詳しくチェックしていきましょう。

スタイルアップも叶うリラックスパンツ

『BAMBI WATER ガードル イン リブフレアパンツ』は、ガードルが内蔵された新開発のフレアパンツ。

適度なホールド力で腰回りからヒップまでを美しくサポートし、緩やかに広がるフレアシルエットが脚を長く見せてくれます。

サイドスリットとリブの縦ラインが相まって、すっきりとした美脚ラインを演出してくれるのも魅力です。

Angellirの人気ブラ「ふんわりルームブラ」から肌馴染み新色登場♡

履き心地と美脚効果のこだわりポイント

独自製法の弾性ニットは柔らかく滑らかな肌触りで、着圧シールが骨盤からヒップまでバランスよく支えてくれます。

締め付けすぎず、長時間の着用でも快適。さらに、メッシュ素材を採用した内蔵ガードルはムレを軽減し、ストレスフリーな着用感を実現。

リラックスタイムはもちろん、ちょっとした外出にもワンマイルウェアとして活躍します。

商品概要とサイズ展開

商品名は『バンビウォーター ガードル イン リブフレアパンツ』。価格は5,490円（税込）で、カラーはブラックの1色展開。

サイズはS（ウエスト55～61cm、ヒップ80～90cm）、M（ウエスト61～67cm、ヒップ83～93cm）、L（ウエスト67～73cm、ヒップ86～96cm）、LL（ウエスト73～79cm、ヒップ89～99cm）の4サイズが揃っています。

表地はレーヨン92％・ポリウレタン8％、裏地はナイロン60％・ポリウレタン40％で、柔らかさと伸縮性を兼ね備えています。

1枚で理想のラインと快適さを

BAMBI WATERの『ガードル イン リブフレアパンツ』は、理想のシルエットと心地よさを両立した新発想のパンツ。

リラックスシーンから外出まで幅広く対応できるデザインは、毎日のワードローブに加えたい一枚です。

長時間履いてもストレスフリーな快適さと、美しいボディラインを同時に叶えてくれる優秀パンツで、日常をもっと軽やかに楽しんでみませんか？♡