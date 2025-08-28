¥°¥ë¥Þ¥ó¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¥ª¥à¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î15Å¹¡ÒÂçÌÚ½ßÉ×¤Î8·î¤Î¿·Å¹¥¢¥É¥ì¥¹¡Ó
¥°¥ë¥áËÜÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾Å¹¤òË¬¤ì¤ëÂçÌÚ½ßÉ×¤µ¤ó¡£Ëè·î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°û¿©Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¿·Å¹¤ò¤º¤é¤ê¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼ã¼ê¤ÎÃíÌÜÅ¹¤È¤¤¤¤Ê¤ê¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¼÷»ÊÅ¹
ËÜÅö¤Ï¶µ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¼÷»ÊÅ¹
7·î15Æü¡¢¿·ÉÙÄ®¤ÈÃÛÃÏ¤Î´Ö¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖË§Èø¡×¤ÏÄÌ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À30ºÐ¤ÎË§Èø¿®¼£¿ÆÊý¤Ï¡ÖÃÛÃÏ¼÷»ÊÀ¶¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡ÖÉÚ½ê¡×¤Ç4Ç¯¡¢¡Öò¿½è¤ä¤Þ¤È¡×¤Ç1Ç¯¤È¤¤¤¦¡¢¼÷»Ê¹¥¤¤Ê¤éÃíÌÜ¤¹¤ë·ÐÎò¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼7ÀÊ¤ÎÅ¹Æâ¤ò¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Þ¤¹¡£°®¤ê¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Ç¡¢±ð¤ä¤«¡£°ì´Ó°ì´Ó¡¢ËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤«¤»¤À¤ÈÃë10,000±ß¡¢Ìë22,000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¹¥¤ß¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Æù¸ü¤Î¥«¥¹¥´¡¢·ëÇµ²Ö¤Î¥Þ¥°¥í¤Î¤Ï¤¬¤·¡¢¼÷»Ê¼ï¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¿¥«¥Ù¤Ê¤É9´Ó¤Ë¤Ä¤Þ¤ß¤È¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦´¬¤¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¼ò¤È´®Ç½¤·¤Æ¤â12,000±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯ÀëÅÁ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ê»ä¤âÃÎ¿Í¤¬ÎÙ¤Î¡Ö¥·¥Î¥ï¥º¥ê372¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡¢8·î¾å½Ü»þÅÀ¤Ç¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤É¤ó¤É¤ó¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤¬¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Ë§Èø
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2-8-2
TEL : 03-6278-8077
ºÇ¶á¤Î¡Ö¹â³Û¼÷»ÊÅ¹¡×¤Ç¥Ô¥«¥¤¥Á
5·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ä¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¼÷»ÊÅ¹¡Ö¤ß¤Ä¤¤¡×¤ÏÀèÆü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÊý¤Î»°°æ¾Í¤µ¤ó¤ÏÀ¾ËãÉÛ¡Öò¿¾Í¡×³«Å¹¤Î¾¯¤·Á°¤«¤éÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤«¤éÁ´¤Æ¤Ë°ÕÍßÅª¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤Ä¤¤¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¿·Å¹¡×¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ëµ¤¤¹¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç27,500±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Î¡Ö¹â³Û¼÷»ÊÅ¹¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¡ÖÆÃÀ½¤Ð¤é¤Á¤é¤·¡×¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Ï¶¸´î¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤ß¤Ä¤¤
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛ½½ÈÖ3-10-2 THE CITY ËãÉÛ½½ÈÖ LIBERTA 5F
TEL : 050-5456-0951
¡Ö¤ß¤Ä¤¤¡×¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.instagram.com/p/DJDdsQ8hrRi/
»°¤ÄÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤ÈÃæÌî¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á
¡Ö»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ëºî¤Ã¤¿Å¹
6·î20Æü¡¢É½»²Æ»¤Ë¥°¥ë¥á¶È³¦ÂçÃíÌÜ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¶â¡Ö¥é ¥¯¥ì¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç6Ç¯Ï¢Â³°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÆÅÄ½¨Ç·¥·¥§¥Õ¤¬¡¢»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÈÀë¸À¤·¡¢ºî¤ê¾å¤²¤¿¡Ömærge¡Ê¥Þ¡¼¥¸¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Ä¤¤¸·¤·¤á¤Ê»ëÅÀ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Î¤´»þÀ¤¤Ë180¿Í¤â¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ä´Íý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÎÁÍý¤Î»Å¾å¤²¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¿Ø¡¢ÃøÌ¾¥Û¥Æ¥ë½Ð¿È¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡£
¤â¤Á¤í¤ó½Ó±Ñ¤¬½¸¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Å¹¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¼ÆÅÄ¥·¥§¥Õ¤ÎÅ¯³Ø¤ÈÌÜ»Ø¤¹¥´¡¼¥ë¤¬Á´°÷¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¹á¤ê¤¬½Ð¿§¤Ç¤·¤¿¡£µ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤ëÃÍÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡mærge
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-8-14 VORTÆîÀÄ»³· 1F
TEL : 050-5456-8427
ÃæÌî¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¿·À±
7·î27Æü¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ìµ¤¤ÃæÌî¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ösanka¡×¤â¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÃæÌî¥ì¥ó¥¬ºä¤È¤¤¤¦¡¢°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¤ÎÇ¯ÎØ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê±ß·Á¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î±ü¤ÏÊÌÀ¤³¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ê¶â¿§¤Î¿¿ï«¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤ëÎÁÍý¤òÄ¯¤á¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥Õ¤Ïº£Ç¯46ºÐ¤Î¸Åß·±ÑÉ×¤µ¤ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢É½»²Æ»¡Ö¥Ö¥Î¥ï ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡×¤Î¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£Á°¿¦¤ÏÀÖºä¡ÖLe FAVORI¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤Ï²¿¤è¤ê¿§ºÌ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»Íµ¨¤òÄÌ¤·¤ÆË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡£ÊÑËÆ¤òÂ³¤±¤ëÃæÌî¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡sanka
½»½ê : ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3¡¾34¡¾24 ÀéÌî¥Ó¥ë 1F
TEL : Ì¤³«ÄÌ
¡ÈÎ¢¿À³Úºä¡É¤ÈÃÓ¿¬Âç¶¶¡¢ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÏÃÂêÀ½½Ê¬¤Î¥Ð¡¼
°û¤Þ¤»¾å¼ê¤Ê¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤ÎÅ¹
2022Ç¯¡¢¡ÖDon Bravo¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖCRAZY PIZZA SQUARE¡×¤¬¿À³Úºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿»þ¡¢¡ØÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó2023¡Ù¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¡È¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ç°û¤Þ¤»¾å¼ê¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½÷À¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Åº¶³²Ä¤µ¤ó¤¬8·î1Æü¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ë¤Î2³¬¤ËÆÈÎ©¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖLAURA¡×¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÆÃñÎà¤â½¼¼Â¡£¡Ö¥´¡¼¥ä¤È¿·¤·¤ç¤¦¤¬¤ÎÀõÄÒ¤±¡×¡Ö¥¯¥ß¥ó¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¡×¤Ê¤É¡¢½½¿ô¼ï¤¢¤ë¼êºî¤ê¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤Ï¡¢¤Î¤ó¤Ù¤¨¤Ë´ó¤ê±è¤¤¤Ä¤Ä¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÀäÌ¯¤ÎÌ£¡£Äù¤á¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤ä¡Ö¤´¤ÜÅ·Æù¤¦¤É¤ó¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈÍî¤ÁÃå¤±¤ë²È¡É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â´²¤²¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅ¹Ì¾¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î½¤¶È»þÂå¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Ä»þ¤ËÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ1³¬¤ÎCRAZY PIZZA¤ÏÆ±¤¸¤¯8·î1Æü¡¢Å¹Ì¾¤ò¡ÖCRAZY BRAVO¡×¤ÈÊÑ¹¹¤·¡¢7,700±ß¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢°¦¤Ë°î¤ì¤¿¼ÆÅÄÀµ¹¬¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤ò¤è¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Ë¬¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¢¿À³Úºä¥¨¥ê¥¢¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡LAURA
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÅ·¿ÀÄ®1-2 ¥·¥§¥¢Å·¿ÀÄ® 2F
TEL : 090-9621-9119
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡CRAZY BRAVO
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÅ·¿ÀÄ®1-2 ¥·¥§¥¢Å·¿À 1F
TEL : 050-5600-6373
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤È¥Ó¥¹¥È¥íÎÁÍý
ºÇ¶á¡¢¿·Å¹¤ÎÅÐ¾ì¤¬Áê¼¡¤°ÃÓ¿¬Âç¶¶¤Ë¤Ï7·î20Æü¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¡Öpasse temps¡Ê¥Ñ¥¹¥È¥ó¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¡ÖCHOWCHOW¡×¤ä¡ÖHenderson¡×¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿»³ÅÄÎ´Ì¤¤µ¤ó¤ÎÆÈÎ©Å¹¤Ç¤¹¡£¤Ò¤²¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò°¦¤¹¤ëÅ¹Ä¹¡¢¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´Íý¤òÃ´Åö¤¹¤ëºÊ¤ÎÍ³µª¤µ¤ó¤Ï¡Öuguisu¡×¡Öorgan¡×¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³¡£
6ÀÊ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤´É×ºÊ¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤È¥Ó¥¹¥È¥íÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£³«ÊüÅª¤ÊÆþ¸ý¤Ë¤ÏÎ©¤Á°û¤ßÍÑ¤ÎÂç¤¤ÊÌÚÀ½¤Î±ß·Á¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢2³¬¤Ë¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤â¡£¤¤¤«¤Ë¤â¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¤½¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡passe temps
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÃÓ¿¬2-30-8 ¥Þ¥¤¥àÃÓ¿¬ 1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¼ÂÎÏÇÉ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢ËÌ»²Æ»¤ÈÇò¶âÂæ¤ËÆÈÎ©¥ª¡¼¥×¥ó
ËÌ»²Æ»¤Ë´üÂÔ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó
7·î24Æü¡¢ËÌ»²Æ»¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖIL MIO LUOGO¡Ê¥¤¥ë¡¦¥ß¥ª¡¦¥ë¥ª¡¼¥´¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¤ÎµÈÀîËÑ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÌó10Ç¯¡£¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¤ä¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¤Ç½¤¶È¸å¡¢¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Î»°¤ÄÀ±Å¹¤Ç¥á¥¤¥óÎÁÍý¤òÃ´Åö¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¼Ç±º¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥é¡¦¥Á¥ã¥¦¡×¤Ç9¥«·î¤Û¤É¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¸å¤ËÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥Ñ¥¹¥¿¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÇËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ï¥¤¥ó¤Ï¥Ü¥È¥ë5,600±ß¤«¤é¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È¥°¥é¥¹¤È¥Ñ¥¹¥¿¤â¡¢Ê£¿ô¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡IL MIO LUOGO
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-14-6 ÀéÂÌ¥öÃ«ÉÙÅÄ¥Ó¥ë B1F
TEL : 050-5456-7892
¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë
Æ±¤¸¤¯7·î24Æü¡¢ Çò¶âÂæ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Öenoteca Rocco¡Ê¥¨¥Î¥Æ¥«¥í¥Ã¥³¡Ë¡×¤Ï¼«Í³¤¬µÖ¡Ö¥â¥ó¥É¡×½Ð¿È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Á¤å¤¦¡×¤ò·Ð¤ÆÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ç¡ÖRocco¡×¤Î¥·¥§¥Õ¤À¤Ã¤¿Ãæß·ÂÙÆÁ¤µ¤ó¤ÎÆÈÎ©Å¹¤Ç¤¹¡£¸µ¤Ï¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦10ÄÚ¤Û¤É¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼2ÀÊ¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë6ÀÊ¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÂ¤¤ê¡£
¤Þ¤º¤Ï5¼ï1,800±ß¤ÎÌîºÚ¤Î¾®»®¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£1»®¤º¤ÄÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö»°¼Ü¤µ¤µ¤²¤È¶Ì¥Í¥®¤Î¥¹¥È¥¥¥Õ¥¡¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¥¥å¥¦¥ê ¥ß¥ó¥È ¥¯¥¹¥¯¥¹ ¥µ¥ë¥µ¥ô¥§¥ë¥Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¤¬¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Á°ºÚ¤ÎÁ°¤Ë°û¤ß²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤â¤¤¤«¤Ë¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÃÏ·Ü¤Î¤«¤é¤¢¤² ¥·¥Á¥ê¥¢É÷¡×¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡£»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡enoteca Rocco
½»½ê : ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ4-8-14 ¥×¥é¥Æ¥£¡¼¥ÌAÅï 2F
TEL : 050-5456-7062
Ì¾Å¹¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ãæ²Ú¤ÈµÈ¾Í»û¤ÇÉü³è¤·¤¿Ï·ÊÞ¤È¤ó¤«¤ÄÅ¹
Ì¾Êª¤Î¥ª¥à¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ËÌ´Ãæ
¾¾±¢¿À¼ÒÁ°¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¸Þ»Ø»³¡×¤ÎÊÄÅ¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ²Ú¥é¥Ð¡¼¤òÈá¤·¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·7·î18Æü¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËµïÈ´¤¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÃæ²ÚÎ©ÇÈ¡×¤ÏÁá¤¯¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤ÎÎ©ÇÈ±¦¶³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ©ÅÄ²°¡×¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥Þ¥«¥Ù¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢²®·¦¤Î¿Íµ¤Ä®Ãæ²Ú¡ÖÃæ²Ú²° ·¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¡£¤ªÅ¹¤ÎÄêµÙÆü¤Ë¤Ï¡ÖÃæ²ÚÎ©ÇÈ¡×¤È¤·¤Æ´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²®·¦¾ù¤ê¤Î¡Ö¾ÆÆÚ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó ¥ª¥à¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£ÉÕ¤±¡£»þ¡¹¡¢¤Õ¤ï¥È¥í¤ÎÍñ¤ä¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤òº®¤¼¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï°ìÉÊÎÁÍý¤â½¼¼Â¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢1¿ÍµÒ¤ò2¿Í³Ý¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÁêÀÊ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¸µµå»ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼µ·¤Ö¤ê¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Ãæ²ÚÎ©ÇÈ
½»½ê : ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¼ãÎÓ3-17-5 1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¤¢¤Î¤«¤ÄÐ§Äê¿©¤òµÈ¾Í»û¤Ç
7·î1Æü¡¢µÈ¾Í»û¤Ë¤Ï¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö¤È¤ó㐂¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¶äºÂ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤«¤éÃøÌ¾¿Í¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ï·ÊÞ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤Î¤¿¤á¤Ë47Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¤È¤ó㐂¤Ï¡¢ÀèÂå¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
À¶·é¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌ¾Êª¤Î¡Ö¤«¤ÄÐ§Äê¿©¡×¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¿¦¿Í¤µ¤ó¤ÎÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´Íý¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¶¤ß³¤ÂÝ¤Î¤Î¤Ã¤¿¤«¤ÄÐ§¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¾Ð§¤ÎÂé¸ïÌ£¡£Ç»¸ü¤ÊÆÚ½Á¤ÈÄÒÊª¤Ç½¼Â´¶¤â²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤È¤ó㐂
½»½ê : ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2-6-4
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¿©´¶¤òÄÉµá¤·¤¿ÁÏºî¤¦¤É¤ó¤ÈÅçº¬Ì¾Êª¤Î³ä»Ò¤½¤Ð
¥â¥Á¥Ã¤È¤¦¤É¤ó¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÌßÌÍ¡×
7·î31Æü¡¢ ½ÂÃ«¤Ë¤¦¤É¤óÅ¹¡ÖÌßÌÍ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡Ö¥â¥Á¥Ã¡×¡Ö¤Ä¤ë¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿©´¶¤ÎÌÍ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤æ¤¨¤Ç¤¹¡£Ì¾Êª¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö³ø¶ÌÌÀÂÀ¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¤¦¤É¤ó¡×1,180±ß¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡£ÌÀÂÀ»Ò¤È¥«¥ë¥Ô¥¹¥Ð¥¿¡¼¤òÏÂ¤¨¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËÍñ²«¤òÅêÆþ¤·¡¢»þ¡¹½Ð½Á¤ËÄÒ¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÌÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ¬¤º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ö°ì¸ýÄÉ¤¤ÈÓ¡×¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ð§¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÌÀÂÀ¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢Íñ²«¤¬º®¤¶¤Ã¤¿½Ð½Á¤Ë¤´ÈÓ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢È´·²¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤éÊÂÌÚ¶¶¤Ë»ê¤ëÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Ï¡ÖÌßÌÍ¡×¡Ö¹áÀî°ìÊ¡ART¡×¡Ö»³²¼ËÜµ¤¤¦¤É¤ó¡×¤¬ÊÂ¤ÖÁÏºî·Ï¤¦¤É¤ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌßÌÍ
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-18-8 ¤è¤·¤à¤é¥Ó¥ë
TEL : 03-6434-1464
½Ð±À¤Î¤½¤Ð¤ò³Ú¤·¤à
6·î30Æü¡¢ »Ô¥±Ã«¤È¹íÄ®¤Î´Ö¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½½³ä¤½¤Ð ±öÌ¾¿Í »Ô¥öÃ«Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¹¤ÏÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð±À¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö³ä»Ò¤½¤Ð¡×¡£3ÃÊ¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤¿´Ý¤¤¼ë¿§¤Î´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ª¤½¤Ð¤Î°ìÃÊÌÜ¤Ë¤Þ¤º¡¢¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Ä¤æ¤ò2ÃÊÌÜ¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ä¤æ¤òÂ¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ï¤Ë°Û¤Ê¤ëÌôÌ£¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ³Ú¤·¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£½½³ä¤½¤Ð¤ÏËÌ³¤Æ»»º¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë2¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤½¤Ð¤È´Å¤ß¤â´¶¤¸¤ë¤Ä¤æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÔÆâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö3¿§³ä»Ò¤½¤Ð¡×¤È¡Ö³ä»Ò¤½¤Ð¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃíÊ¸¸å¤ËÍÈ¤²¤ëÅ·¤×¤é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡½½³ä¤½¤Ð±öÌ¾¿Í »Ô¥öÃ«Å¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÏ»ÈÖÄ®1-23 Âè2²¸ÅÄ¥Ó¥ë 1F
TEL : 03-6261-7073
¿·½É¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥â¥ó¡¢½ÂÃ«¤Ç¤Ï¤ï¤µ¤ÓÆÃ²½¤Îµï¼ò²°¤¬
ºú¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¹
ºÇ¶á¡¢ÆÃ²½·¿¤Î¤ªÅ¹¤¬¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬º£·î¤â³°¿©¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÌÇò¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï8·î4Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬¿·½É»°ÃúÌÜ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¼ò¤È¤·¤ã¤± SALMON¡ÇS¡×¡£Å¹Æâ¤Ë¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¹â¶¶Í³°ì¤ÎÌÀ¼£½é´ü¤ÎÌ¾²è¡Öºú¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºú¤ÏÍÌ¾¤Ê¡Ö²¦»Ò¥µ¡¼¥â¥ó¡×¡ÖÉÙ»Î»³¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Ê¤É4¼ï¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉô°Ì¤òº«ÉÛÄù¤á¤ä¤·¤ç¤¦¤æÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤ªÂ¤¤ê7¼ï¡×¤ä¡Ö¾Æ¶äºú3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ºú¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¼ò¤È¤·¤ã¤± SALMON'S
½»½ê : ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-7-4 °ìÃû¥Ó¥ë B1F¡¦B2F
TEL : 050-5596-5382
¤ï¤µ¤Ó¤òìÔÂô¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯Å¹
¤³¤Á¤é¤â8·î4Æü¡¢½ÂÃ«¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò½ÂÃ«¤ÎÊâ¤Êý¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¿©Æ²¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤Ó¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¾Êª ¤ï¤µ¤ÓÈÓ¡×¤È¡ÖÈ¼½õ¤ÎÆÃÂç¤µ¤Ð¡×¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¸¤Î¤ï¤µ¤ÓÈ¾ËÜ¤È¤ª¤í¤·´ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤ï¤µ¤ÓÈÓ¤Ï¤«¤Ä¤ªÀá¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ï¤µ¤Ó¤òÆþ¤ì¤Æ¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤í¤·¤¿¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹á¤ê¤¬È´·²¡£·Á¤¬ÉÔÂ·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇÀ²È¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹â²Á¤ÊÀ¸¤ï¤µ¤Ó¤òìÔÂô¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï³¤Á¯Ð§¤äÀ¸¥Þ¥°¥íÐ§¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¿©Æ² ¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤Ó
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®42-6 TQ½ÂÃ«±§ÅÄÀîÄ®¥Ó¥ë 1F
TEL : 03-6277-5122
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
ÂçÌÚ½ßÉ×
¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×ÊÔ½¸Ä¹
1965Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ëÍ£°ì¤Î¼ÂÌ¾É¾²ÁËÜ¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×ÊÔ½¸Ä¹¤ò2001Ç¯¤ÎÁÏ´©¤è¤êÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊÔ½¸ºîÉÊ¤Ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ÉÔÍ×¤Î»þÂå¡¡ËÍ¤¬°û¿©Å¹¤ÇÀ®¸ù¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡×¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ë¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î¹¾¸ÍÁ°ò¿¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡×¡ÊÁáÀî¸÷¡Ë¡¢¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÉ¹¤Î¿Þ´Õ¡×¡Ê¸¶ÅÄÀô¡Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤È¤ó¤«¤Ä²ñµÄ¡×¡Ê»³ËÜ±×Çî¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡¢²ÏÅÄ¹ä¡Ë¡¢¡Ö°ì¿©Æþº²¡×¡Ê¾®»³·°Æ²¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤É¤¿¿¤ÃÅö¤ÊÎÁÍýÅ¹¡×¡ÊÅÄÃæ¹¯É×¡Ë¤Ê¤É¡£ ¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¼÷»Ê¤È¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£¸½ºß¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¡Ö¥°¥ë¥áÃøÌ¾¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£2018Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¶¨²ñ¡×Íý»ö¡¢¡ÖÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡×ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ÖÅìµþºÇ¹â¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó2025¡×¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤Ç¤¹
