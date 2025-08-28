Ado¡¢50Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØHibana¡ÙÁ´34¸ø±é¤ò´°Áö¡¡ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Ë
¡¡Ado¤¬¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØAdo WORLD TOUR 2025 ¡ÈHibana¡É Powered by Crunchyroll¡Ù¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¥Û¥Î¥ë¥ë¤ÎBlaisdell Arena¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ë¤ÏÌó5000¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢¡ÖÍÙ¡×¤ä¡Ö¿·»þÂå¡×¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤Î¤ß¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖChandelia¡×¡ÊSia¥«¥Ð¡¼¡Ë¤ò´Þ¤àÁ´21¶Ê¤òÈäÏª¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛAdo¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªËë¡Ä¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Î¥ë¥ë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ
¡¡2020Ç¯10·î¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿Ado¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥¢¥¸¥¢¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡¢ÃæÆîÊÆ¤ò½ä²ó¡£4·î26Æü¤Îºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¤³¦33ÅÔ»Ô¡¦Á´34¸ø±é¤ÇÎß·×50Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Blaisdell Arena¤Ï¡¢¥¶¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤é¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ñ¾ì¡£Ado¤ÏMC¤Ç¡Ö¥¢¥í¥Ï¡Á¡×¤È¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹¤ÎÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¤«¤éºÇ¿·¶Ê¡ÖEpisode X¡×¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢DECO*27¡Ö¥Ò¥Ð¥Ê¡×¤äSia¡ÖChandelia¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤µ¤ò¼¨¤¹ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ado¤Ï11·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤Óµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³®Àû¸ø±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ï¸½ºß¼õÉÕÃæ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M01. ¤¦¤Ã¤»¤§¤ï
M02. ¥é¥Ã¥¡¼¥Ö¥ë¡¼¥È
M03. ¥®¥é¥®¥é
M04. ¾§
M05. ¥¯¥é¥¯¥é
M06. ¥ì¥Ç¥£¥á¥¤¥É
M07. MIRROR
M08. ¥·¥ã¥ë¥ë
M09. ¥¨¥ë¥Õ
M10. Value
M11. Stay Gold
M12. ¥ë¥ë
M13. ¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
M14. °¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ
M15. µÕ¸÷
M16. ¥Ò¥Ð¥Ê¡ÊDECO*27¥«¥Ð¡¼¡Ë
M17. Episode X
M18. ÍÙ
¡ÚEncore¡Û
EN01. ¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼
EN02. Chandelia¡ÊSia¥«¥Ð¡¼¡Ë
EN03. ¿·»þÂå
