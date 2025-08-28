松村沙友理が8月27日に誕生日を迎えた。バースデーケーキを持った写真とともに、松村は自身のInstagramに誕生日を報告している。

仕事現場で誕生日当日を迎えたという松村は「お誕生日を迎えました」「13歳です」と冗談混じりに綴り、「たくさんの愛に囲まれ幸せなお誕生日でした」「当日のお仕事の現場でとーーーーーってもかわいい いとしケーキと巨大プレゼントを頂き子供のような顔で喜んでおりました」と愛犬・いとしの姿が描かれたケーキを持った写真を公開。

続けて、「みなさまにもお気遣い頂いてしまい色々なプレゼントを…本当にありがとうございます」「今年も沢山の方と過ごせる一日になってとても有り難さを感じております」「また一年、懸命に頑張ります」「今後とも応援よろしくお願いします！」と今後の抱負を語っている。

コメント欄には、「まちゅおめでとう 素敵な1年をお過ごしください」「さゆりんご姫おめでとう」「ワンちゃんケーキ 可愛いワン」「また乃木坂に入れる」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）