どんくさすぎて愛おしい…箱に入れない猫のドジかわ動画が話題

ここまで「うんしょ、うんしょ」という掛け声が似合う場面は、そうないかもしれません。

このほど飼い主さんがXに投稿した、猫の「まる」くんの“どんくさすぎる”動画が、5.2万件超のいいねを集めています。

飼い主さんが投稿した動画に映っているのは、床に置かれた箱の中に一生懸命に入ろうともがくまるくんの姿。ふちにしがみつき、一生懸命に地面を蹴って頭から中に飛び込もうとしますが……なかなかうまくいきません。

猫ちゃんらしい軽やかさはすっかり身を潜め、箱のふちの上でぐらぐらと揺れるだけのまるくん。ようやく「おっ、いけそうだ！」となると、なぜかふちに乗り上げて動けなくなる……。

あまりにも愛らしくてどんくさい姿に「何故そうなる…」「マンガみたいだ」「見てて飽きない」といったコメントが多く寄せられています。

飼い主さんによればまるくんは、箱や袋を愛してやまない猫ちゃん。サイズの大小を問わず、見つけるとすぐに中に入るのだとか。

しかし今回は入るのに苦戦していることから「さすがにサイズ選びを誤ったようです」と飼い主さん。

それにしても箱の何がまるくんを惹きつけるのでしょうか。飼い主さん自身も真相はわからないようで「まるにとって箱に入らない理由はないようで、入らずにはいられません」と話しています。

まるくんにとっては箱に入る理由は「そこに箱があるから」で十分なのかもしれません。

今回の「箱チャレンジ」以外にも、普段からちょっぴりどんくさい一面があるまるくん。飼い主さんが投稿した別の動画では、ハンモックに入るのに苦戦している様子もうかがえます。

うまく身体を中に収めることができずハンモックの上でもがいている姿は、箱チャレンジに負けず劣らずの愛らしさに溢れています。

そんなまるくんが「1番どんくさくてかわいかった瞬間」について飼い主さんに聞いてみると「箱の中から猫じゃらしを狙っているときです」との答えが。

なんでも猫じゃらしを狙って飛び出す際、箱のふちにつまずいて一回転していたのだとか。

これまでのまるくんの動きを見ていると、なんとなく想像できてしまう光景ですね。

まるくんにはこれからも、けがしないようにだけは気をつけて、どんくさく愛くるしくいてほしいものです。

